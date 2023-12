TV Jahn Hiesfeld hält gegen Velbert lange gut mit

Dinslaken Auch dank einer starken Torhüterin steht es zur Pause noch 2:2. Doch dann geht für die „Veilchen“ alles viel zu schnell. Starke Herren.

Zweite Niederlage in Folge für die Hockey-Damen des TV Jahn Hiesfeld. In der 1. Verbandsliga unterlagen die „Veilchen“ in heimischer Halle dem HC Velbert II mit 3:7 (2:2). Trainer Markus Mook war am Ende nicht unzufrieden, weil sein Team lange gut mithielt, gab aber auch zu: „Am Ende hat Velbert verdient gewonnen.“

Lea Schneider trifft zum 2:2

In einer nervösen Startphase geriet Hiesfeld schnell unter Druck und kassierte bereits nach wenigen Sekunden das 0:1. Erst Mitte des ersten Viertels kam auch der TV Jahn besser ins Spiel. Dem Ausgleich in der zwölften Minute durch Anna Wüllenweber folgte aber noch in der gleichen Spielminute der erneute Rückstand. Das zweite Viertel war dann die stärkste Hiesfelder Spielphase. Nach einer vergebenen Großchance von Heike Schollmeyer konnte Lea Schneider in der 20. Minute zum 2:2 ausgleichen. Hanna Blum sicherte mit einigen starken Paraden das Unentschieden zur Halbzeit.

Am Ende hat Velbert aber verdient gewonnen. Markus Mook, Trainer der Hiesfelder Damen, gratulierte fair, war aber auch mit seinem Team nicht unzufrieden.

Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste wieder besser ins Spiel und zogen im dritten Viertel vorentscheidend auf 2:5 davon. Das letzte Viertel war geprägt durch einige strittige Schiedsrichterentscheidungen. Eine führte zum 3:5-Anschlusstreffer durch Anna Wüllenweber. Aber auch eine Überzahl durch eine Velberter Strafzeit konnte das Spiel nicht mehr wenden. Am Ende gelangen den Gästen noch zwei weitere Treffer zum Endstand.

TV Jahn: Hanna Blum; Amelie Schulz, Alina Ricken, Antonia Mook, Katharina Wüllenweber, Heike Schollmeyer, Lea Schneider (1), Anna Wüllenweber (2), Sophia Krisch, Anni Schürmann.

Hiesfelder Herren siegen beim bisherigen Tabellenführer

Beim bisherigen Tabellenführer der 2. Verbandsliga Preußen Duisburg siegten die Hiesfelder Herren deutlich mit 8:3 (3:0). Das Team konnte von Beginn an mit mentaler Stärke überzeugen. Die „Veilchen“ dominierten das Spiel über 55 Minuten klar. Das Trainer-Team Nils Schiffer und Lukas Lohse zeigte sich mit der Leistung der Mannschaft hochzufrieden.

Der TV Jahn Hiesfeld liegt schon mit 5:0 vorne

Der TV Jahn startete hochkonzentriert in das Spiel und lag nach Toren von Luis Krenzer, Moritz Aniola und Eike Paul bereits zur Halbzeit beruhigend in Führung. Dieser Vorsprung wurde im dritten Viertel sogar noch auf 5:0 ausgebaut. Ein kurzer Einbruch im letzten Viertel führte dann aber zu drei Gegentoren. Der Treffer von Eike Paul zum 6:3 sorgte aber schnell wieder für Ruhe und die Hiesfelder brachten letztlich einen verdienten Sieg nach Hause.

TV Jahn: Leon Bayer; Max Bruns, Lukas Lohse (1), Florian Michels, Moritz Aniola (2), Fabian Kupetz (1), Linus Kahl, Eike Paul (2), Till Vogt, Malte Mengler (1), Luis Krenzer (1).

