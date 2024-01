TV Jahn Hiesfeld: „Können für Überraschung sorgen“

Dinslaken Ausrichter TV Jahn Hiesfeld will bei den Dinslakener Hallenmeisterschaften der Jugend den großen Favoriten SuS 09 Dinslaken ärgern.

Das Dinslakener Hallenfußballwochenende beginnt am Samstag traditionell mit der Jugend-Stadtmeisterschaft, die in diesem Jahr, wie die Titelkämpfe der Senioren am Folgetag, vom TV Jahn Hiesfeld in der Hans-Efing-Halle ausgerichtet wird. „Unsere Vorfreude ist natürlich groß. Wir sind froh, dass wir 2024 dran sind. Die Organisation läuft bestens, und wir stehen in den Startlöchern. Den Kindern wieder eine Stadtmeisterschaft bieten zu können, war uns sehr wichtig. Ich gehe davon aus, dass wir am Samstag viele spannende Partien zu sehen bekommen“, sagt „Veilchen“-Jugendleiter Holger Höke.

SC Wacker Dinslaken stellt kein Nachwuchsteam

Gespielt wird am Samstag in drei Altersklassen: E-Jugend, D-Jugend und C-Jugend. In jeder Konkurrenz stellen die SGP Oberlohberg, der VfB Lohberg, der SuS 09 Dinslaken, Ausrichter TV Jahn Hiesfeld und RWS Lohberg Teams. Nur der SC Wacker Dinslaken kann in diesem Jahr keine Nachwuchsmannschaft an den Start bringen.

E-Junioren machen ab 10 Uhr den Anfang

Los geht es mit den E-Junioren um 10 Uhr. Ab 12.24 Uhr suchen dann auch die D-Junioren ihre Stadtmeister. Ab 13.50 Uhr greifen die C-Junioren ins Geschehen ein. In der Summe wird sieben Stunden lang gekickt. Chancen rechnet Hiesfelds Jugendleiter seinen Mannschaften zwar aus, Höke weiß aber auch, dass die Konkurrenz sehr groß ist. „Klar dominiert der SuS 09 momentan im Jugendbereich, aber in der Halle gelten andere Gesetze. Ich bin mir sicher, dass unsere Jungs für die ein oder andere Überraschung sorgen werden“. Im vergangenen Jahr siegten die „Veilchen“ bei den D-Junioren, der SuS holte die Titel bei den E- und C-Junioren. Als Belohnung warten auf auf die Nachwuchskicker übrigens Medaillen und Pokale, die mit der Hilfe der beiden Hauptsponsoren Sparkasse und Volksbank bereitgestellt werden konnten.

