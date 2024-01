TV Jahn Hiesfeld nutzte seine Chancen nicht

Dinslaken Die Hockey-Damenmannschaft des TV Jahn Hiesfeld hat ihr erstes Spiel im neuen Jahr in der 1. Verbandsliga mit 0:5 (0:2) verloren.

Die Hockey-Damenmannschaft des TV Jahn Hiesfeld hat ihr erstes Spiel im neuen Jahr in der 1. Verbandsliga gegen den Kahlenberger HTC II mit 0:5 (0:2) verloren. Die mangelhafte Chancen- und Strafeckenverwertung war der Hauptgrund für die Niederlage.

Das Spiel begann ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, blieb aber im ersten Viertel torlos. Direkt zu Beginn des zweiten Viertels konnten die Veilchen eine Strafecke nicht nutzen. Danach verflachte das Spiel, ehe Kahlenberg kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung ging.

Trainer Jan Husemann sah dann zu Beginn der zweiten Halbzeit ein stürmisches Hiesfelder Team. Die Druckphase blieb aber ohne Torerfolg im dritten Viertel. Als die Veilchen dann im letzten Viertel noch offensiver agierten, konnten die Gäste gefährlich kontern und so letztlich einen 5:0 Sieg mit nach Mülheim nehmen.

TV Jahn: Blum, Schneider, Klohe, Dalbram, Ricken, Wüllenweber, Krisch, Mook, Schulz, Wüllenweber.

Die zweite Hiesfelder Damenmannschaft konnte in der 3. Verbandsliga nach frühem Rückstand durch einen Siebenmeter noch bis zum Ende des ersten Viertels ihr Spiel gegen den Oberhausener THC II zum 2:1 drehen. Im zweiten Viertel wurde die Führung dann kontinuierlich bis zur Halbzeit auf 7:2 ausgebaut. Am Ende stand ein ungefährdeter 12:5 (7:2)-Sieg.

TV Jahn II: Wagner, Krisch, Langer (1), Guthardt (1), Hellmann (1), Wüllenweber (1), Roll (4), Sammrey (2), Schürmann (2).

Die zweite Herrenmannschaft des TV Jahn gewann gegen RW Velbert III mit 11:6 (4:2) und ist weiterhin Tabellenführer in der 4. Verbandsliga. Das Spiel war in der ersten Halbzeit ausgeglichen und erst kurz vor dem Pausenpfiff konnten die Veilchen sich erstmals mit zwei Toren absetzen. Im dritten Viertel zog das Team schnell auf 8:3 vorentscheidend davon und brachte den Vorsprung dann auch sicher ins Ziel.

TV Jahn II: Bayer, Hellmann, Schiffer (3), Wagener (1), Jacobsen (1), Vogt (2), Josten, Kupetz, Kötter (1), Ohlhoff (3), Nettelbeck, Kraemer.

Die U16 konnte in der SG Hiesfeld/Kahlenberg am dritten Spieltag der Regionalliga bei RW Köln den ersten Sieg verbuchen. Im ersten Spiel gegen Tabellenführer RW Köln setzte es eine 0:9 (0:3)-Niederlage, nachdem das Team in der zweiten Halbzeit eingebrochen war. Das zweite Spiel gegen Schlusslicht BW Köln war umkämpft. Mit dem Schlusspfiff bekam der Gegner noch eine Strafecke zugesprochen, die aber erfolgreich abgewehrt wurde, so dass der 3:2-Sieg feststand.

TV Jahn/KHTC: Klempel, Guntermann, Gruner, Mantzaridis, Bleckmann (2), Seelisch, Lablack, Küppers, Burkhardt (1), Bies.

Auch am dritten Spieltag blieb die Hiesfelder U14 in der Regionalliga ohne Punktgewinn. Gegen RW Köln waren die Veilchen beim 1:9 (0:3) chancenlos. Der Ehrentreffer gelang Elias Karschti zum 1:7. Im zweiten Spiel hatte sich Trainer Max Quecke den ersten Punktgewinn erhofft. Die Leverkusener waren jedoch stärker. So stand am Ende eine klare 0:5-Niederlage auf der Anzeigetafel.

TV Jahn: Poppe, Eickers, Kansy, Wiedemann, Schilling, Godder, Karschti (1), Penkatzki, Bielinski, Overmeyer.

Außerdem spielten:

WU14, Verbandsliga: TV Jahn Hiesfeld II - Kahlenberger HTC II3:0, TV Jahn Hiesfeld II - Preußen Duisburg II 2:0. WU12, Verbandsliga: TV Jahn Hiesfeld II - Kahlenberger HTC II 0:4, TV Jahn Hiesfeld II - TV Ratingen 0:5, TV Jahn Hiesfeld II - Club Raffelberg III 0:5, TV Jahn Hiesfeld II - Club Raffelberg IV 0:3, TV Jahn Hiesfeld II - MSV Duisburg II 0:10. WU10, 2. Bezirksliga: TV Jahn Hiesfeld II - Club Raffelberg III 0:0, TV Jahn Hiesfeld II - HTC Uhlenhorst III 1:2. MU10, 2. Bezirksliga: TV Jahn Hiesfeld II - Club Raffelberg II 0:2, TV Jahn Hiesfeld II - Moerser TV 0:7. WU8, 1. Bezirksliga: TV Jahn Hiesfeld - HTC Uhlenhorst 0:3, TV Jahn Hiesfeld - ETB SW Essen 1:13.

