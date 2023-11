TV Jahn Hiesfeld: Zwei Teams beim Veilchen-Cup auf Rang drei

Dinslaken Sowohl die Damen-Hockeymannschaft als auch die Herren des TV Jahn Hiesfeld erreichten beim Veilchen-Cup jeweils den dritten Platz.

Sowohl die Damen-Hockeymannschaft als auch die Herren des TV Jahn Hiesfeld erreichten beim Veilchen-Cup jeweils den dritten Platz. Die Allstars, ein Mix aus aktiven Alten Herren und ehemaligen Hiesfeldern, belegten den vierten Platz.

Bei den Damen gewann das Turnier in einem spannenden Finale nach 0:2-Rückstand der TSV Ludwigsburg mit 3:2 gegen Eintracht Braunschweig. Die Herren des SC Charlottenburg gewannen das Herrenfinale mit 5:3 gegen den GVO Oldenburg.





Nach der erfolgreichen Feldrunde und einer kurzen Eingewöhnungszeit in der Halle war das Turnier für die Damen ein erster Leistungstest unter Wettkampfbedingungen. Dabei zeigte sich, dass man auf einem guten Weg ist, aber die Umgewöhnung an den anderen Boden und das schnellere Spiel noch ein paar Trainingseinheiten vertragen kann. Nicht nur in den siegreich gestalteten Spielen zeigten die Gastgeberinnen viele gute Spielzüge und es fielen schöne Tore.

TV Jahn Hiesfeld arbeitet am Feinschliff

Insbesondere die beiden besser platzierten Mannschaften nutzten aber die wenigen unaufmerksamen Momente der Hiesfelderinnen gekonnt aus, als sie in den entscheidenden Momenten das Tempo anzogen und so zum Torerfolg kamen. Als Fazit lässt sich sagen, dass das Prinzip „Halle“ in den Köpfen angekommen ist. Jetzt kommt noch der „Feinschliff“. Durch die erst im Dezember startende Saison ist aber noch genug Zeit, daran zu arbeiten.





Auch bei den Herren konnte das neue Spielsystem gut einstudiert werden. Die Leistungen wurden von Spiel zu Spiel sicherer und konnten im Laufe des Turniers deutlich gesteigert werden. Einige Spieler aus der zweiten Reihe überzeugten Trainer Nils Schiffer und konnten einen Schritt Richtung erste Mannschaft machen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde