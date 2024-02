TV Voerde erwartet im Kreispokal einen Landesligisten

Voerde Die Kreisliga-A-Fußballer des TV Voerde bekommen es in der nächsten Runde des Kreispokals Rees/Bocholt mit einem Landesligisten zu tun.

Ein attraktives Los, aber auch eine hohe Hürde: Die Kreisliga-A-Fußballer des TV Voerde bekommen es in der nächsten Runde des Kreispokals Rees/Bocholt mit einem Landesliga-Spitzenteam zu tun. BW Dingden führt derzeit die Tabelle der Gruppe 2 an und kommt im Viertelfinale an die Rönskenstraße.

Die Partie ist für Donnerstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr angesetzt, beide Vereine können sich auch auf einen früheren Termin einigen. Bis zum 29. Februar müssen alle Begegnungen im Viertelfinale ausgetragen werden. Die DJK Barlo empfängt dabei den PSV Lackhausen, der GSV Suderwick erwartet den SV Biemenhorst und der Hamminkelner SV trifft auf die SF Lowick.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde