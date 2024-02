TV Voerde kommt mit Kampfgeist zum Sieg im Spitzenspiel

Voerde Im Spitzenspiel gegen die SG SV Werth/TuB Bocholt mussten die Landesliga-Volleyballerinnen des TV Voerde in die Verlängerung.

Im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten SG SV Werth/TuB Bocholt mussten die Landesliga-Volleyballerinnen des TV Voerde in die Verlängerung: Erst im Tiebreak setzte sich der Spitzenreiter mit 3:2 (25:20, 17:25, 25:18, 23:25, 15:12) durch.

Dass es gegen die Spielgemeinschaft nicht leicht wird, war dem Team von Trainer Konstantin Anthis schon vorher klar - und so war es auch. Über zwei Stunden kämpften die beiden Mannschaften um jeden Punkt. Zum Schluss ging der TV Voerde als Sieger vom Feld mit zwei Punkten mehr im Gepäck.

Schon der erste Satz war ein permanentes Hin und Her. Beide Teams griffen beherzt an, doch bis zum 15:15 konnte sich niemand absetzen. Kapitänin Sophie Menn nahm zum Satzende das Zepter in die Hand (24:20) und Denise Kirschke vollendete mit einem Angriff zur 1:0-Führung.

Wechsel auf der Außenposition

Im zweiten Satz wechselte Anthis auf der Außenposition und Wiebke Schmuck übernahm Verantwortung. Trotz einiger TVV-Blocks zog die Spielgemeinschaft zum Satzende davon und glich aus. Unbeeindruckt vom Satzverlust gab Voerde weiter Gas. Wieder war am Aufschlag auf Sophie Menn Verlass (5:0; 19:12) und auch Zuspielerin Anke Mahneke sorgte mit einigen Rettungstaten und einem guten Stellspiel dafür, dass Voerde weiter auf Kurs blieb.

Effektive Angaben, aber Satzverlust

Im vierten Satz punktete Svenja Preußer mit effektiven Angaben (10:5), aber der Gegner konterte trotz zweier Auszeiten (17:19). Julia Ziegler glich zum 20:20 aus und Libera Beatrix Feierabend erkämpfte in der Feldabwehr nochmal Bälle, aber zum Satzerfolg reichte es dann nicht mehr.

Entscheidung mit Fehlaufschlag

Damit war klar, dass der Tiebreak entscheiden musste. Voerde startete gut und blieb im Angriff mutig. Trotzdem schlichen sich Fehler ein, aber Wiebke Schmuck schlug beherzt auf (14:12). Den entscheidenden Fehler machte der Gegner mit einem Fehlaufschlag.

Lob für die Bank des TV Voerde

„Es war ein gutes Volleyballspiel. Unser Gegner hat sich fantastisch gewehrt, aber letztlich freuen wir uns über den Sieg und nehmen wichtige zwei Punkte im Titelrennen mit“, so der TVV-Coach, der auch seine Bank lobte, die das Team von außen unterstützte. „Mit etwas mehr Glück hätten wir das Spiel im vierten Satz entscheiden können, aber das haben wir zu dem Zeitpunkt nicht schlau gelöst.“

Nächstes Spiel gegen TB Osterfeld

Am Samstag, 17. Februar, trifft die Voerder Mannschaft auswärts auf den TB Osterfeld. Bis dahin heißt es regenerieren, Kräfte tanken und mit viel Elan das nächste Spiel bestreiten.

TVV: Feierabend, Jakobs, Kirschke, Kotzur, Mahneke, Menn, Müller, Preußer, Schlombs, Schmuck, Tyrann, Ziegler.

