TV Voerde: Nora Loth und Marc Ruiz Moreno sind Landesmeister

Voerde Bei den NRW-Meisterschaften im Doppel-Minitramp gewannen die Trampolinturner des TV Voerde in eigener Halle zwei Titel.

Seit knapp zwei Jahren wird neben dem klassischen Trampolinturnen in Voerde auch eifrig auf einem Doppel-Minitramp trainiert und erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen. In der Mehrzweckhalle an der Voerde Steinstraße zeigten elf Aktive des TV Voerde als Gastgeber der NRW-Meisterschaften ihr Können. Davon schafften es sechs Voerder aufs Siegertreppchen, zwei sogar als Sieger.

Nora Loth wurde Erste der Jugendturnerinnen A und Marc Ruiz Moreno Meister bei den Turnern. Neben Ruiz Moreno stand sein Vereinskollege Lukas Kudrisch auf dem Podest, der den zweiten Platz erturnte, wie auch Mila Pflänzel bei den Turnerinnen, Tamia Vlainic (Jugendturnerinnen C) und Lumi Schneider (Schülerinnen A).

Enttäuschend war das Abschneiden von Viktoria Lemm, der Dritten bei den Deutschen Meisterschaften 2023 in Laatzen: Sie konnte ihre mit hoher Schwierigkeit gespickte Darbietung nicht mit einer punktgenauen Landung korrekt beenden und wurde deshalb vom Finale ausgeschlossen.

Im abschließenden Mannschaftswettbewerb belegte der TV Voerde im Wettkampf der jüngeren Jahrgänge (Hailey Dukanovic, Viktoria Lemm, Lumi Schreiber und Tamia Vlainic) den zweiten Platz hinter der TG Münster. Das Quartett Nora Loth, Mila Pflänzel, Lukas Kudrisch und Marc Ruiz Moreno musste sich mit einem fünften Rang zufriedengeben.

Insgesamt war Cheftrainerin Ursel Lefort mit der Leistung ihrer Schützlinge zufrieden: „In der Medaillenbilanz platzierte sich der TV Voerde mit sechs Medaillen als dritter Verein hinter den seit vielen Jahren überaus erfolgreichen Mannschaften der TG Münster und des TSV Victoria Clarholz. Sehr erfreulich ist auch, dass sich sieben Voerder Turner für die Deutschen Meisterschaften, die am 24. und 25. Februar in Weingarten am Bodensee ausgetragen werden, qualifizieren konnten.“

