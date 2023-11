TV Voerde übernimmt nach Derbysieg die Tabellenführung

Hünxe/Voerde Die Landesliga-Volleyballerinnen des TV Voerde sind neuer Tabellenführer. Im Derby beim STV Hünxe II gelang ein 3:0-Sieg.

Die Landesliga-Volleyballerinnen des TV Voerde sind neuer Tabellenführer. Weil Trainer Konstantin Anthis arbeiten musste, übernahm Beatrix Feierabend das Ruder an der Linie und coachte ihr Team zum 3:0 (25:13, 25:22, 25:9)-Erfolg beim STV Hünxe II.

Nach ersten langen Ballwechseln drehte Voerde am Aufschlag auf, so dass Hünxe früh eine Auszeit und einen Wechsel vornahm. Unbeeindruckt punktete Voerde aber weiter und sicherte sich den ersten Satz mit 25:13. Im zweiten Satz schlich sich im Voerder Spiel der Fehlerteufel ein. Viele Bälle gingen selbstverschuldet verloren. Zwei Spielerwechsel und eine Auszeit brachten zunächst nicht den gewünschten Erfolg und Hünxe führte sogar 19:18, aber dann punktete Nane Tyrann mehrmals entscheidend am Netz und der TVV entschied auch diesen Satz noch für sich (25:22).

Bis zum 5:5 wehrte sich der STV im dritten Satz noch, doch dann zündete Voerde den Turbo und machte viele Aufschlagpunkte und auch kurzen Prozess im Angriff. Entsprechend deutlich fiel das Satzergebnis mit 25:9 zugunsten des TV Voerde aus.

TV Voerde tritt am Samstag beim Tabellendritten TV Sevelen an

Beatrix Feierabend lobte die guten Angaben von Anke Mahneke, Julia Ziegler, Svenja Preußer und Wiebke Schmuck, die am häufigsten aufschlugen und viele direkte Punkte erzielten. Am kommenden Samstag wartet auswärts mit dem Tabellendritten TV Sevelen die nächste Herausforderung auf die Voerder Damen. Coach Anthis wird dann wieder dabei sein können.

TVV: Feierabend, Kotzur, Krüßmann, Mahneke, Menn, Preußer, Reinhard, Schmuck, Tyrann, Ziegler.

