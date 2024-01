VfB Lohberg trauert um Ehrenpräsident Karl-Heinz Kriener

Dinslaken Der VfB Lohberg trauert um Karl-Heinz Kriener. Der Ehrenpräsident des Traditionsvereins ist im Alter von 80 Jahren verstorben.

Karl-Heinz Kriener war für viele so etwas wie die Stimme des VfB Lohberg. Er verschaffte seinem Verein über Jahrzehnte Gehör, sowohl intern als auch in der Öffentlichkeit. Sei es als Stadionsprecher der Fußballer in der Dorotheen-Kampfbahn, mehr als ein Vierteljahrhundert lang als Vorsitzender des Traditionsclubs, oder als Vorsitzender des Förderkreises. Und auch nach seinem Rückzug aus der ersten Reihe im Jahr 2012 äußerte er immer wieder seine Meinung, war geschätzter Ratgeber, aber auch engagierter Kritiker, wenn es um die Belange der „Knappen“ ging. Der Verein dankte es ihm mit der Ernennung zum Ehrenpräsidenten. Jetzt ist Karl-Heinz Kriener im Alter von 80 Jahren verstorben.

Lohberg als Stadtteil und besonders der VfB sind mir sehr ans Herz gewachsen. Karl-Heinz Kriener

Seine Leidenschaft für die Schwarz-Gelben entdeckte der junge Karl-Heinz bereits als Kind. Der gebürtige Homburger zog mit seinen Eltern an den Niederrhein, da der Vater Arbeit auf der Zeche Lohberg bekam. Er meldete sich beim VfB an, ein begnadeter Fußballer wurde er nach eigener Erkenntnis nicht. „Aber Lohberg als Stadtteil und besonders der VfB sind mir sehr ans Herz gewachsen“, sagte er einmal der Sportredaktion. Zu den Heimspielen der Senioren musste sich der damalige Schüler oftmals schleichen, da sein Vater ihm verbat, die Sonntage auf dem Fußballplatz zu verbringen: „Ich habe dann immer gesagt, dass ich spazieren gehe. Das wurde mir geglaubt.“

Mit 34 Jahren zum ersten Mal Vorsitzender des VfB Lohberg

Im Alter von 34 Jahren wurde Kriener im Jahr 1977 das erste Mal Vorsitzender des VfB, es sollte der Beginn einer jahrzehntelangen Funktionärslaufbahn werden. Damals kickten die Fußballer in der Verbandsliga, Lohberg war am Niederrhein und darüber hinaus ein Werbeträger der Stadt. Ehemalige Profis wie Günter Preuß, Dieter Danzberg, Franz-Josef Steininger oder auch Franz Raschid übernahmen im Laufe der Jahre das Traineramt, auch die Unterstützung des Bergwerks machte es finanziell möglich, dass die Mannschaft zeitweise zu den ranghöchsten Teams am Niederrhein gehörte. Vor allem mit der Schließung der Schachtanlage Anfang der 2000er-Jahre ging es jedoch sportlich abwärts.

26 Jahre an der Spitze des Vereins

Insgesamt 26 Jahre stand Kriener an der Spitze des Vereins, von 1977 bis 1982 und von 1991 bis 2012. Zwischen seinen beiden Amtszeiten als Präsident übernahm er von 1982 bis 1991 den Vorsitz des Förderkreises beim VfB Lohberg. Mit 68 Jahren gab er das Zepter ab und kandidierte nicht mehr für das Amt des Vereinschefs: „Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich merke, dass ich das Amt nicht mehr konsequent und effektiv ausüben kann“, sagte er damals. „Es fällt mir nicht mehr so leicht wie früher, alles zu managen. Es kommen 1000 Termine zusammen und dann bringt es nichts, wenn ich nur mit dem halben Herzen dabei bin. Das wäre das falsche Signal.“

Anhänger des 1. FC Kaiserslautern

Neben dem VfB gehörte auf sportlicher Ebene sein Herz den Fußballern des 1. FC Kaiserslautern, privat lebte er lange in der Bruckhausener Brömmenkampsiedlung, beruflich war er als Lehrer für Mathematik, Physik und Chemie tätig. „Ich habe von den Schülern vieles gelernt“, erklärte er später, „vor allem, dass man auf junge Menschen eingehen muss. Und dass man sich gegenseitig achten sollte. Das habe ich immer versucht. Dazu gehört auch die Faust in der Tasche, die sicher jeder schon einmal ballen musste.“

Gegen einen Kunstrasen in der Dorotheen-Kampfbahn

Das Geschehen in und um seinen Verein verfolgte Karl-Heinz Kriener in den vergangenen Jahren aus der Distanz, der Abstieg der Fußballer bis in die Niederungen der Kreisliga B bereitete ihm Sorgen. Und wenn ihn etwas ärgerte, meldete er sich nachdrücklich zu Wort; etwa im vergangenen Sommer, als die Diskussion um eine Umwandlung des Naturrasens der Dorotheen-Kampfbahn in einen Kunstrasenplatz entflammte. Kriener argumentierte dagegen, konnte die Entscheidung für einen Kunstrasen aber nicht verhindern. Nun ist seine Stimme verstummt. Sie wird nicht nur dem VfB Lohberg fehlen.

