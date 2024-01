VfB Lohberg trauert um Ex-Nationalspieler Herbert Bayer

Dinslaken VfB Lohberg trauert um Herbert Bayer. Der frühere Fußball-Amateurnationalspieler Herbert Bayer ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Der VfB Lohberg trauert um Herbert Bayer. Der frühere Fußball-Amateurnationalspieler Herbert Bayer ist am 21. Januar im Alter von 84 Jahren verstorben. Der ehemalige Offensivspieler war in den letzten Jahren an Demenz erkrankt und mit der Zeit verschlechterte sich auch der allgemeine Gesundheitszustand.

Herbert Bayer, der im sächsischen Freiberg geboren wurde und aufgewachsen ist, kam zu Beginn der 1960er Jahre an den Niederrhein und schloss sich dem VfB Lohberg an. Mit den „Knappen“ erreichte er in den Jahren 1963 und 1964 jeweils hinter Meister Homberger SV die Vizemeisterschaft in der Verbandsliga Niederrhein.

Sensation auf dem Aachener Tivoli

Mit dem Dinslakener Traditionsverein hatte Bayer zuvor im Westdeutschen Pokal in der vierten Hauptrunde am 19. Mai 1963 im Heimspiel gegen den Oberligisten Alemannia Aachen ein 2:2 nach Verlängerung erkämpft und mit dem 3:2-Erfolg im Wiederholungsspiel am 29. Mai 1963 auf dem Tivoli für eine Sensation gesorgt. In Aachen erzielte er einen Treffer für die „Knappen“. In der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal am 30. Juni 1963 stürmte er an der Seite von Mittelstürmer Dieter Paulsberg bei der knappen 3:4-Niederlage im Stadion von Arminia Hannover gegen den Bundesligisten Werder Bremen.

Im Oktober 1963 hat Hebert Bayer als Spieler des VfB Lohberg drei Länderspiele in der Amateurnationalmannschaft des DFB absolviert und zwei Tore erzielt. Nach der Saison 1963/1964 schloss er sich dem Meister und Aufsteiger in die Regionalliga West, dem Homberger SV, an. Von Homberg wechselte Bayer zu Bayer 05 Uerdingen und wurde in der Saison 1968/69 mit Uerdingen Vizemeister am Niederrhein.

Besuch beim VfB Lohberg

Am 16. Mai 2010 besuchte Herbert Bayer seinen Ex-Klub VfB Lohberg und sah in der Dorotheen-Kampfbahn einen 6:0-Kantersieg seiner „Knappen“ in der Bezirksliga gegen VfB Bottrop. Er bekam von seinem früheren Gegenspieler Friedhelm Goracy (Hamborn 90), der mittlerweile auch verstorben ist und damals Betreuer beim VfB Lohberg war, einen Ordner mit Zeitungsartikeln, die damals über ihn verfasst wurden.

Bayers Urne wird im engsten Familienkreis in seiner Heimat Freiberg beigesetzt.

