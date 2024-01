Voerder Stadtmeisterschaft läuft in diesem Jahr anders

Knipst Leroy Badu von Ausrichter SV Spellen (links) in der Halle genauso wie in der Hinserie draußen?

Voerde Was sich im Vergleich zu den Vorjahren bei der Voerder Stadtmeisterschaft im Hallenfußball, die am Freitag ausgetragen wird, ändert.

Die Voerder Stadtmeisterschaft im Hallenfußball wird am Freitagabend mit einem neuen Modus über die Bühne gehen. Durch den Ausfall von Glückauf Möllen, das sein Bezirksliga-Team vor Saisonbeginn wegen zu großer personeller Sorgen zurückgezogen hatte, und dem Verzicht des SV Yesilyurt Möllen, der in der Kreisliga B im Keller feststeckt und sich aktuell nicht konkurrenzfähig sieht, hat sich der Stadtsportverband Voerde in Abstimmung mit den drei Teilnehmern SV 08/29 Friedrichsfeld, TV Voerde und SV Spellen darüber ausgetauscht, wie man dem Publikum zu Beginn des neuen Jahres weiterhin einen interessanten „Budenzauber“ anbieten könne.

Bürgermeister Dirk Haarmann übergibt den Wanderpokal

Schnell waren sich Veranstalter und Vereine darüber einig, die beiden Hünxer Nachbarn TuS Drevenack und STV Hünxe, die ja auch ebenfalls dem Fußballkreis Rees-Bocholt angehören, einzuladen. Beide Clubs aus der Kreisliga B haben sich über die Einladung gefreut und kurzfristig ihre Teilnahme bestätigt. Somit wird es am Ende des Turniers zwei Ehrungen geben: Einmal die Übergabe des Wanderpokals an den „Voerder Stadtmeister“ durch Bürgermeister Dirk Haarmann und zum anderen die Übergabe des Siegerpokals des Stadtsportverbandes Voerde für den Turniersieger durch einen Vertreter des SSV. Die Siegerehrungen sind für 22.40 Uhr vorgesehen.

Ausrichter Spellen zum Abschluss gegen Friedrichsfeld

Das Turnier beginnt in der Dreifachhalle Voerde-Nord am Gymnasium um 18.30 Uhr mit der Partie des diesjährigen Ausrichters SV Spellen gegen den STV Hünxe, danach kickt der TuS Drevenack gegen den TV Voerde. Rekordsieger SV 08/29 Friedrichsfeld startet danach mit dem Spiel gegen den STV Hünxe in das Turnier. Den Abschluss der insgesamt zehn Spiele bilden die Begegnungen des STV Hünxe gegen den TuS Drevenack um 21.50 Uhr und des SV Spellen gegen Friedrichsfeld um 22.15 Uhr. Die Spielzeit beträgt 20 Minuten ohne Pause, somit kommt jedes Team auf insgesamt 80 Spielminuten. Gespielt wird nach den seit 1. November im Kreis Rees-Bocholt gültigen Richtlinien für Fußballspiele der Jugend und Senioren in der Halle.

Vier Feldspieler und ein Torwart

Gespielt wird wie bisher mit vier Feldspielern und einem Torwart, aber einige Neuerungen gegenüber den früheren Turnierregeln sind auch umzusetzen. Hierüber werden die Schiedsrichter und die Turnierleitung mit Erwin Rössler, Sven Nowoczyn und Gerhard Rademacher wachen.

