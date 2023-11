Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier ist der Ruhepol im Team

Düsseldorf Die vielen Gegentore der Düsseldorfer Fortuna zuletzt sind dem gereiften Torhüter des Zweitligisten nicht anzulasten

Fortuna Düsseldorf reist nach Nürnberg und will dort am Samstag unbedingt die beiden letzten Schlappen vergessen machen. Immer noch ist das bittere Pokal-Aus im Hinterkopf der meisten Fortunen. Damals schon ist Florian Kastenmeier vorangegangen und trat im Elfmeterschießen sogar selbst vom Punkt als Schütze an. Diesmal möchte Fortunas Torhüter im Max-Morlock-Stadion möglichst ohne Gegentreffer bleiben. Das wird nicht so leicht werden – und das liegt nicht unbedingt an der Qualität des Gegners, sondern auch an der Schwäche der eigenen Verteidigung. Wer auf die Zahl der Gegentore in den letzten sechs Spielen schaut, muss auch daran zweifeln, weil Fortuna 14 Gegentore in Liga und Pokal kassiert hat. Besonders schmerzhaft waren die drei Treffer der Schalker im letzten Spiel, als ein Gegner, der eigentlich am Boden war, noch aufgebaut wurde.

Einen Treffer davon nahm Florian Kastenmeier sogar auf die eigene Kappe, obwohl er eigentlich dieses Gegentor nicht verhindern konnte, weil seine Abwehr und letztlich Jamil Siebert nicht hatten entscheidend klären können. „Den hätte ich halten müssen, da sah ich dumm aus. Aber da hätten wir defensiv deutlich besser stehen und die Räume schließen müssen“, sagte der Torhüter, der mit seinen Teamkameraden am Mittwoch die Fehler aus dem Schalke-Spiel vom Trainer noch einmal im Videostudium vorgeführt bekommen hat.

Wir haben genug Spieler auf dem Platz, die Verantwortung übernehmen und den Laden zusammenhalten können Florian Kastenmeier

„Natürlich hatten wir uns viel vorgenommen und dann auch die Energie auf den Platz gebracht, die wir zeigen wollten“, hatte Kastenmeier erklärt. Wenn ein Gegner nach 30 Minuten dreimal wechseln muss, sei dies schon das Zeichen gewesen, dass man zuvor auch mit dem 3:0-Zwischenstand nicht allzu viel falsch gemacht habe. Die Spielkontrolle in dieser Phase hat dem Keeper der Fortuna sehr gut gefallen. Dass er mit seinem Team dann doch noch in Bedrängnis kommen würde, hatte seiner Meinung nach auch mit der verletzungsbedingten Auswechslung von Marcel Sobottka zu tun, der wegen einer Muskelverletzung am Samstag nicht als stabilisierender Faktor im Spiel der Düsseldorfer wirken kann. Bei allem Spektakel dürfe das Starkmachen des Gegners trotzdem nicht wieder passieren. Immerhin könne man aus den Schwächen lernen und muss nicht gleichzeitig eine Niederlage verdauen.

Deshalb hat Kastenmeier ein ganz klares Ziel: Für ihn kann es in Nürnberg auch mal wieder defensiv etwas ruhiger zugehen. „Wir haben genug Spieler auf dem Platz, die Verantwortung übernehmen und den Laden zusammenhalten können“, sagt der Torhüter und macht damit deutlich, was er vor allem von den Mittelfeldspielern und der Defensive insgesamt am Samstag erwartet. Dennoch hatte am Ende gegen Schalke ein verdienter Sieg gestanden und vor allem an die guten Offensivleistungen möchten die Fortunen auch wieder anknüpfen.

Doch für einen Torhüter ist es immer das beste Gefühl, wenn er zu null spielt, wie es zu Saisonbeginn mehrfach der Fall gewesen ist. „Wir müssen wieder diese Entschlossenheit und die Gier haben, keinen Treffer zu kassieren. Das hat uns ausgezeichnet, die volle Energie an den Tag legen, um den Kasten sauber zu halten“, sagte Florian Kastenmeier, der seinem Trainer zustimmte, wieder die Kompaktheit zu beweisen, um es einem Gegner deutlich schwerer zu machen, zu einem Torerfolg zu kommen. „Auch ich muss das mit meinem Spiel selbstbewusst zeigen. Wir haben vier Spiele, zweimal will ich dabei mindestens ohne Gegentreffer bleiben.“

In Sachen Selbstbewusstsein geht der 26 Jahre alte Keeper aber voran, nicht nur weil er jetzt dem Mannschaftsrat angehört und nach den Spielen sich wie selbstverständlich den Fragen der Medienvertreter stellt. Er ist gewachsen und reifer geworden, was natürlich auch auf dem Spielfeld sichtbar geworden ist. Sein Torwartspiel ist ruhiger, klarer und risikoloser geworden. Es macht den Eindruck, als müsste er weder sich noch sonst jemandem etwas beweisen. Und der Gegner ist schon beeindruckt davon, wie selbstverständlich sich Kastenmeier in den Spielaufbau seiner Mannschaft als eine Art letzter Mann einschaltet und jederzeit von seinen Mannschaftskameraden angespielt werden kann. Seine langen Bälle sind inzwischen eine Waffe für das Spiel des Thioune-Teams. Florian Kastenmeier könnte ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Saison werden. Mit seiner Sicherheit, die er auf seine Vorderleute ausstrahlt, sollte es zudem bald wieder möglich sein, ein Spiel ohne Gegentor über die Bühne zu bringen.

