Mehr war für Fortuna Düsseldorf bisher nicht drin

Fortunas Spieler feiern nach dem zweiten gedrehten Spiel in Magdeburg in Folge mit den Fans.

Düsseldorf Eine erste Bilanz: Abwehrpatzer und Verletzungsprobleme verwässern die eigentlich gute Hinrunde des Teams von Trainer Daniel Thioune

Fortuna Düsseldorf ist nach der Hinrunde der Saison 2023/24 Vierter der 2. Fußball-Bundesliga. Wenn man auf die Tabelle schaut, ist auch der Abstand zum Ersten, Holstein Kiel, mit fünf Punkten und den Zweiten, FC St. Pauli, mit drei Punkten noch nicht allzu groß. Doch ein wenig Wehmut kommt beim Traditionsklub in Düsseldorf auf, wenn man sieht, wie viele Punkte unnötig weggeben wurden. Immerhin steht die Thioune-Elf aber auch im Pokal-Viertelfinale und hat die Chance, dort noch weiterzukommen. Bereits Ende Januar kommt es dann am Millerntor zum Showdown gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison noch nicht verloren hat.

Positiv: Die Mannschaft von Fortuna ist ein verschworener Haufen. Der Kader ist klein und übersichtlich, die Spieler sind eine Einheit. So hält der Teamgeist auch manche personelle Schwächung aus und macht Aufholjagden wie zuletzt gegen Magdeburg möglich, weil tatsächlich alle an einem Strang ziehen. Die Stärken bei Standard-Situationen hat die Fortuna vor allem in der ersten Hälfte der Hinrunde geholfen, um auch enge Spiele für sich entscheiden zu können. Siege gelangen vor allem gegen Teams aus dem Mittelfeld und der Abstiegsregion. Vor allem auswärts wurden 16 Punkte erkämpft, obwohl die Spiele auf St. Pauli, beim Hamburger SV und in Fürth nicht gewonnen werden konnten. In der Rückrunde werden alle drei Teams aus den Top Five daheim erwartet.

Vor allem das 4:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern nach 0:3-Rückstand wird allen Fortuna-Fans bei der Premiere von „Fortuna für alle“ noch lange in Erinnerung bleiben. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Die Moral der Mannschaft ist ebenfalls zu loben. Mehr als zwei Niederlagen oder Enttäuschungen in Folge gab es für das Thioune-Team nicht. Trotz fehlender personeller Alternativen konnte Daniel Thioune sein Team immer wieder schnell aufrichten, vor allem nach den drei schmerzhaften Heimniederlagen gegen Paderborn, Wiesbaden und Kiel. Oft genug lagen die Fortunen früh im Rückstand und konnten dann aber Partien wie gegen Karlsruhe, in Unterhaching oder zuletzt in Magdeburg noch drehen. Vor allem das 4:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern nach 0:3-Rückstand wird allen Fortuna-Fans bei der Premiere von „Fortuna für alle“ noch lange in Erinnerung bleiben. Auch die frühe Treffsicherheit von Christos Tzolis und die späte von Vincent Vermeij, die beide in der Torschützen- und Scorerliste der Liga im Vorderfeld zu finden sind, machte sich positiv bemerkbar. Die besondere spielerische Note, die von Shinta Appelkamp, Ao Tanaka sowie Isak Johannesson ins Fortuna-Spiel eingebracht wurden, zeigten sich vor allem in den Partien in Elversberg, Nürnberg (beide jeweils 5:0) und beim 5:3 gegen Schalke 04.

Heim-Niederlagen gegen Kiel und Wehen Wiesbaden haben besonders wehgetan

Bis vielleicht auf die Niederlage gegen Kiel war die Fortuna immer auf Augenhöhe mit dem Gegner und war auch in der Lage, mit den beiden Teams aus Hamburg sowie Fürth und Hannover 96 mitzuhalten. Und die bittere 1:3-Pleite gegen Wehen Wiesbaden war eindeutig nur auf die fehlende geistige und körperliche Frische zurückzuführen – nach den 120 Pokalminuten in Unterhaching. Fortuna konnte begeistern und auch überraschen, wenn eigentlich niemand damit mehr gerechnet hatte.

Negativ: Es gibt natürlich Gründe, warum die Fortuna nicht auf einem der Aufstiegsplätze steht. Die ständigen Umstellungen innerhalb der Mannschaft haben verhindert, dass sich großartige Automatismen einspielen konnten. Immer wieder war die Zahl der verletzungsbedingten Ausfälle ein größeres Thema als die taktische Einstellung. Denn die Aufstellung war meist aus der Not geboren. So muss sich die sportliche Leitung in dieser Winterpause Gedanken machen, wie der Kader verstärkt werden kann, ohne Spieler ins zweite Glied zu schieben, die in der Hinrunde eingesprungen und wichtig waren. Vor allem der Verletzungswelle muss die Fortuna irgendwie Herr werden, um nicht wieder so viel auf das Improvisationstalent des Trainers angewiesen zu sein.

Die frühen Rückstände und die wenigen Spiele (4), in denen die Fortuna die Null halten konnte, werden ein Thema im Trainerstab sein. Natürlich ist für die defensive Stabilität auch eine eingespielte Kette in der Defensive nötig. Die ständigen Umstellungen haben nicht gerade zur Sicherheit beigetragen. Abstimmungsprobleme und Fehler wegen Unsicherheiten im Verhalten im Raum waren die Folge.

Gegen die Topteam konnte Fortuna keinen eigenen Treffer erzielen

Mit einem Blick auf die Spiele gegen die Topteams fällt auf, dass Fortuna als offensiv- und torfreudigstes Team der Liga es nicht geschafft hat, auf St. Pauli, in Hamburg, in Fürth oder daheim gegen Kiel überhaupt ein einziges Tor zu erzielen. Das wird auch ein Ansatz für die Arbeit von Daniel Thioune in der Winterpause sein. Wahrscheinlich wird der Verein noch einen weiteren Stürmer verpflichten, nachdem sich Fortuna zuletzt nur auf Vincent Vermeij und Top-Joker Jona Niemiec verlassen konnte und beispielsweise ein Daniel Ginczek stark abgefallen war.

Es kommt also darauf an, wie sich die Fortuna verstärken kann und wie sie sich gegen die Topteams in der Rückrunde präsentiert. Der Aufstieg erscheint möglich und erneut leichter als befürchtet, weil die Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und Schalke 04 nur langsam und holprig ins Rollen gekommen sind. Aber zumindest die Berliner werden noch in den Aufstiegskampf eingreifen. So hat Fortuna im ersten Rückrundenspiel bei der Hertha die Chance, dem aufkommenden Optimismus in der Hauptstadt direkt einen Dämpfer zu verpassen. Die Qualität dazu hat die Fortuna, aber auch noch manche Schwächen, die der Gegner ausnützen könnte. Dennoch hat die Mannschaft die große Chance, den Weg in die Bundesliga zu finden, dazu müsste aber alles passen.

