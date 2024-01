Anmeldeschluss für Duisburger Winterlaufserie rückt näher

Duisburg Ende Januar geht im Duisburger Sportpark die erste Etappe des Jahres über die Bühne. Der Link zur Anmeldung steht im Artikel.

Die Spannung steigt, die Laufschuhe sind geschnürt – die 39. Duisburger Winterlaufserie des ASV Duisburg geht in die entscheidende Phase, denn der Anmeldeschluss für die Teilnahme am beliebten Lauf-Dreiteiler nähert sich mit großen Schritten.

Bis zum Sonntag, 7. Januar, haben Laufbegeisterte noch die Möglichkeit, sich online unter www.asv-winterlaufserie.de/anmeldung für die – nicht nur aufgrund ihrer einzigartigen Streckenführung und guten Organisation – beliebte Serie des ASV anzumelden, die an den Samstagen am 27. Januar, 24. Februar und 23. März im Sportpark Wedau über die verschiedenen Distanzen von 5000, 7500 und 10.000 Metern in der Kleinen sowie über Zehn und 15 Kilometer bis zum Halbmarathon in der Großen Serie führt.

Bilderstrecke der letztjährigen Winterlaufserie Bilderstrecke der letztjährigen Winterlaufserie Tolle Stimmung im Sportpark Wedau. Foto: Lars Fröhlich

Bilderstrecke der letztjährigen Winterlaufserie Tolle Stimmung im Sportpark Wedau. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Auch in diesem Jahr bietet der ASV wieder eine reale sowie virtuelle Serie an. Die Läufe der virtuellen Serie finden eine Woche später als der jeweilige Lauf in Duisburg statt. „Sollten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem der realen Termine nicht starten können, so können sie diesen Lauf eine Woche später virtuell nachholen − und so weiterhin Finisher der Serie werden und die hochwertige WLS-Medaille bekommen. Finisher ist, wer alle Läufe einer Serie absolviert hast, auch in Kombination real und virtuell“, sagt ASV-Organisator Frank Zahn.

Auch für die Nachwuchstalente hat der ASV wieder ein spezielles Angebot. „Auch findet wieder unsere kleine und große Jugendserie, ein Schülerlauf am zweiten Veranstaltungstag sowie ein kostenloser Bambinilauf am letzten Veranstaltungstag, 23. März, statt. Wir legen seit vielen Jahren sehr viel Wert auf die Teilnahme der Jugend und bieten ihnen attraktive Wettbewerbe“, sagt ASV-Pressesprecher David Bieber.

