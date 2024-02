Der ASC Duisburg verliert das Verfolgerduell. Nachbar DSV 98 kann sich in Bochum auf seine Toptorschützen verlassen.

Die Wasserballer des ASC Duisburg sind mit einer Niederlage in die Rückrunde der Bundesliga (Gruppe A) gestartet. Im Verfolgerduell beim OSC Potsdam hatten die Amateure am Samstagabend mit 10:11 (3:3, 1:3, 3:3, 3:2) das Nachsehen.

Weitere Artikel:

Ohne ihre erfahrensten Kräfte, Torhüter Moritz Schenkel (krank) und Center Dennis Eidner (Schulterverletzung), zeigten die Gäste im „blu“ beileibe keine schwache Leistung. Doch zum einen untermauerten die Orcas, dass sie ein starkes Team beisammen haben. Zum anderen ließen beim ASCD die Abschlüsse zu wünschen übrig. „Wir haben gut gekämpft, aber schlecht geworfen“, brachte es Trainer Vuk Vuksanovic auf den Punkt. Potsdam führte ab der vierten Minute und konnte sich zu Beginn des dritten und vierten Viertels jeweils auf drei Treffer absetzen. Der ASCD steckte nie auf. Der Rumäne Robert Gergelyfi stellte 32 Sekunden vor dem Ende den Anschluss wieder her, anschließend nahm Potsdam die Zeit clever von der Uhr. „Sie haben verdient gewonnen“, stellte Vuksanovic, der vor allem dem Kroaten Antonio Vukojevic im Orcas-Tor eine hervorragende Leistung bescheinigte, unumwunden fest.

Rätsel gab dem Serben das Pfeifverhalten auf. In der vergangenen Woche hatte es im Pokalspiel gegen Neukölln 33 Hinausstellungen gegeben, diesmal bei ähnlicher Intensität nur 17. „Mal wird kleinlich gepfiffen, dann wieder großzügiger. Wir werden das genau analysieren, um uns bestmöglich darauf einzustellen. Andererseits erwarte ich, dass es eine klare Linie gibt“, so Vuksanovic.

Direkte Auswirkungen hat die dritte Saison-Niederlage nicht. Durch das 8:5 im Hinspiel hat der ASCD den direkten Vergleich gewonnen und es weiter in eigener Hand, als Dritter in die Play-offs einzuziehen. Am Samstag (18 Uhr) steht das Derby beim punktlosen Tabellenletzten SV Krefeld 72 an.

Tore: Gemalmazoglu, Gergelyfi, Seifert (je 2), Dolff, Gusakov, Küppers, Simic.

In der Gruppe B ließ der Duisburger SV 98 nichts anbrennen. Der Tabellenführer gewann beim Schlusslicht Blau-Weiß Bochum mit 17:10 (5:3, 1:1, 6:1, 5:5) und feierte damit im neunten Spiel den neunten Sieg. Nick Möller sorgte mit dem 3:2 (6.) für die erste Führung der Duisburger, die das Geschehen bis zur Pause kontrollierten und dann dominierten. Nach dem 6:4-Halbzeitstand setzten sie sich bis auf 15:5 (28.) ab. „Das lief trotz unserer personellen Situation sehr geschmeidig“, freute sich Christian Vollmert.

Fünf Tore in Bochum: Djordje Tanaskovic. © FUNKE Foto Services | Tanja Pickartz

Neben Florian Gromann fielen kurzfristig auch noch Centerverteidiger Manuel Grohs und Center Ben Boffen aus. Niclas Becker, der in der vergangenen Wochen krank war und ansonsten ausgesetzt hätte, und Gabriel Dostlebe sprangen ein. Für „Gabi“ war es nach seinen Verletzungen an Leiste und Schulter der Saisoneinstand. „Die Beiden haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und für Entlastung gesorgt“, so Vollmert, dessen Team dadurch besser aufgestellt war als die nur zu elft angetretenen Bochumer. Verlassen konnten sich die Gäste im Unibad einmal mehr auf ihre Kanoniere. Nick Möller traf sieben Mal und entschied das Duell der Torschützenkönigsanwärter mit dem früheren 98er Lovro Roncevic (2) klar für sich. Djordje Tanaskovic, amtierender „König“, erzielte fünf Treffer. Am Samstag (19 Uhr) hat der DSV die vermutlich schwierigste Aufgabe im bisherigen Saisonverlauf zu lösen. Dann bittet der Tabellenzweite SVV Plauen zum Spitzenspiel.

Tore: Möller (7), Tanaskovic (5), Schmidt (3), Becker, Schöpp. (kök)