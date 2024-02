Duisburg. Das war ein richtig starker Auftritt der Jungzebras. Nicht so zufrieden waren dagegen die U 17 und die U 15 der Meidericher.

Die A-Junioren des MSV Duisburg haben dem Team von Bayer Leverkusen in der Fußball-U-19-Bundesliga ein torloses Remis abgetrotzt. Und das hatte nichts mit Glück zu tun, wie Trainer Marcus Jahn erklärte: „Die Jungs haben unseren Plan sehr homogen umgesetzt und sich 90 Minuten durchgehend gegenseitig unterstützt. Wir haben die Räume so gut verdichtet, dass Bayer während der gesamten Spielzeit nicht eine hundertprozentige Torchance hatte.“ Im Vergleich zur Niederlage in Paderborn in der Vorwoche wirkte der MSV sehr konzentriert und ließ dem Gastgeber kaum Platz für sein gewohnt gutes Kombinationsspiel. Nach vorne hatten die Zebras einige Kontersituationen, die aber zu unpräzise zu Ende gespielt wurden. In der allerletzten Szene des Spiels (96. Minute) hätte es aber tatsächlich fast für den großen Coup gereicht. Doch der eingewechselte Shawn Ismail Kiyau scheiterte haarscharf am Bayer-Schlussmann. Coach Jahn hatte nach Spielschluss schon die nächste Aufgabe in Kopf: „Wir bleiben demütig und werden das Ergebnis richtig einordnen. Nächste Woche geht es gegen die wiedererstarkten Aachener, was nicht einfach wird.“