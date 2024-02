Duisburg. Der Offensivspieler des MSV Duisburg stand lange in der Kritik. Nach der Winterpause nutzte er aber seine Chance.

Als Alexander Esswein im Sommer beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg anheuerte, setzte die damalige sportliche Leitung auch auf den Faktor Zeit. Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp und Trainer Torsten Ziegner sagten damals, dass der prominente Neuzugang vermutlich erst nach der Winterpause bei 100 Prozent sein würde. Heskamp und Ziegner sind schon lange freigestellt – nun scheint ihre Prognose aber einzutreffen. Esswein lieferte am Samstag beim 1:0-Sieg über Viktoria Köln seine bislang beste Leistung im Zebra-Trikot ab.

Als vermeintlicher Fehleinkauf stand der Routinier im alten Jahr lange in der Kritik. Der aktuelle Trainer Boris Schommers hielt aber an dem 33-Jährigen fest. Der Coach attestierte dem ehemaligen Sandhäuser nun eine gute Wintervorbereitung. „Er profitiert davon, dass er nun das Gesicht zeigt, das wir von ihm auch erwarten“, so Schommers, der Esswein für seinen Einsatz auf dem Trainingsplatz lobt: „Ab dem ersten Tag an hat er nach der Winterpause in den Einheiten Vollgas gegeben. Damit hat der Spieler weitere Chancen verdient und hat sich so seine Spielzeiten auch erarbeitet.“

Schommers sah am Samstag ein „richtig gutes Spiel“ von Esswein. Der Spieler selbst gab sich da eher bescheiden. Er habe kein Tor und auch keinen Assist erzielt“, räumte der Offensivmann ein und merkte an, dass er ein gutes Spiel der gesamten Mannschaft gesehen habe. Esswein: „Keiner war sich zu schade, auch den Gang nach hinten zu machen.“ In die Karten spielt dem gebürtigen Wormser offenbar das neue Spielsystem mit einer Fünfer-Abwehrkette und einer Doppelspitze. An der Seite von Sturmpartner Daniel Ginczek blüht Esswein aktuell auf – und auch der Neuzugang aus Düsseldorf profitiert im neuen Konstrukt von seinem Kollegen.

Esswein sorgte nicht nur für Aufsehen mit seiner guten Leistung, sondern in der ersten Halbzeit auch für Aufregung mit seinem Check gegen den Kölner Christoph Greger in eine Werbebande, bei dem sich der Viktoria-Spieler eine offenbar langwierige Knieverletzung zuzog. Gästetrainer Olaf Janßen geriet an der Seitenline außer sich, Esswein war mit einer gelben Karte von Schiedsrichterin Fabienne Michel vermutlich gut bedient.

Alexander Esswein entschuldigte sich nach der Partie für die Aktion, die MSV-Trainer Boris Schommers als „völlig unnötig“ bezeichnete. „Ich darf da so nicht hingehen. Es tut mir sehr leid“, so der Duisburger. Olaf Janßen nahm die Entschuldigung an: „Damit ist die Sache auch erledigt.“