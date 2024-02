Duisburg. Zum Abschluss der Hallenhockey-Saison besiegen die Duisburger den Zweitliga-Champion aus Gladbach zweistellig. Nun geht‘s um den Feld-Aufstieg.

Ein Schlussakkord samt Paukenschlag! Und zwar einer mit ordentlich Wumms. Der Club Raffelberg hatte den Klassenerhalt in der 2. Hallenhockey-Bundesliga bereits vor dem Wochenende in Sack und Tüten, besiegte zum Abschluss aber nicht nur Absteiger HC Essen 99 auswärts mit 8:1 (4:0), sondern fegte Meister und Erstliga-Aufsteiger Gladbacher HTC am Sonntag daheim mit 14:5 (5:1) aus der Halle. „Wir haben inzwischen richtig gute Stimmung bei unseren Spielen und die Halle ist stets gut gefüllt“, freut sich Trainer Tim Leusmann.

Durch den Kantersieg gegen die Gladbacher, die den Aufstieg bereits tags zuvor klargemacht hatten, haben die Duisburger sogar von allen sechs Teams der West-Staffel die meisten Tore erzielt: 79 an der Zahl. In der Endabrechnung steht zwar nur Rang vier zu Buche, doch die spielerische Weiterentwicklung ist die Sahne auf der Klassenerhaltstorte, die Tore die Kirsche ganz oben drauf.

Und als ob es ein Drehbuch gegeben hätte, schossen auch noch Ivo Otto und Jannis Lorenz, die ihre Laufbahn in der ersten Mannschaft beenden, das schönste der 14 Tore gegen den Meister und sorgten so für eine Extraportion Jubel unter den Zuschauern am Kalkweg. In Essen verbuchte zudem Leonid Sachenko sein erstes Tor in seinem ersten Spiel nach langer Verletzungspause. Und Christopher Jones hatte zumindest das Glück, dass nichts Schlimmes passiert ist, als er vom Ball am Kopf getroffen worden ist.

Der CR geht nun mit ordentlichem Selbstvertrauen in die Feld-Restrunde, die am 21. April mit dem Hinrundenabschluss beginnt und das Spitzenspiel gegen Verfolger Bonner THV mit sich bringt. Der CR steht in der Feld-Regionalliga auf Rang eins und peilt den Wiederaufsftieg in die 2. Bundesliga an.

Tore gegen Essen: Ivo Otto, Tobias Prost (je 2), Leonid Sachenko, Nils Basfeld, Mats Langhanki, Jannis Lorenz; gegen Gladbach: Mats Langhanki, Jul Langhanki, Ivo Otto, Nils Basfeld, Mika Saxe (je 2), Tim Basfeld, Felix Weber, Paul Bosserhoff, Timo Bauer.