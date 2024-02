Duisburg. Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen verliert beim Aufstiegsaspiranten TV Korschenbroich mit 26:28.

Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen kassierte die dritte Niederlage in Folge. Am Samstag verloren die „Olympischen“ ihr Auswärtsspiel beim TV Korschenbroich mit 26:28 (11:11). „Wir waren am Ende zwei Tore uncleverer“, fasste OSC-Trainer Lars Brümmer die Dinge aus seiner Sicht zusammen.

Zu Buche stehen mit diesen drei Niederlagen im Jahr 2024 für die Rheinhauser nun zwar ausschließlich Misserfolge, trotzdem sieht Trainer Lars Brümmer seine Mannschaft grundsätzlich auf einem guten Kurs. „Wir haben gezeigt, dass wir uns in dieser Liga vor keiner Mannschaft verstecken müssen“, so der Coach nach der Partie. Immerhin strebt der TV Korschenbroich den Aufstieg in die 3. Liga an. Brümmer setzt darauf, dass seine Mannschaft nun auch ergebnistechnisch Fortschritte machen wird.

Brümmers Marschroute, die Partie gegen einen verunsicherten Liga-Favoriten möglichst lange offen zu halten, ging zunächst auf. Der OSC konnte das Spiel über weite Strecken offen gestalten. Nach einer 5:2-Führung der Gastgeber kam der OSC schnell zurück und ging in der 22. Minute durch einen von Patrik Ranftler verwandelten Siebenmeter erstmals mit 9:8 in Führung. Auch nach der Pause kam Korschenbroich besser in die Partie, doch die Gäste meldeten sich schnell zurück. In der 42. Minute lag der OSC in der Waldsporthalle sogar mit zwei Treffern vorne (19:17).

Die Partie kippte jedoch wieder, und in der Schlussphase verloren die Rheinhauser zunächst den Anschluss. Korschenbroich brachte mehr Cleverness auf die Platte und lag in der 58. Minute mit vier Treffern in Führung (27:23). Der OSC konnte zwar noch Boden gutmachen, kam aber nur noch auf zwei Tore heran. Ein Sonderlob verdiente sich Torhüter Julian Borchert, der sechs Siebenmeter parierte. Auch Youngster Connor Wetteborn wusste mit drei Treffern zu gefallen.

Nachholspiel am Dienstag

Für den OSC geht es bereits am Dienstag weiter. Um 20 Uhr steht das Nachholspiel bei der HSG Refrath/Hand auf dem Programm. Die Partie war aufgrund des Endspiels bei der Europameisterschaft verlegt worden. Und am Sonntag folgt das Derby gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken (16 Uhr, Krefelder Straße).

OSC: Borchert (Sebastian Büttner) – Milde, Fabian Büttner (je 5), Ranftler (5/4), Käsler (4), Wetteborn (3), Hrustic (2), Enders, Molsner (je 1), Eiker, Bekston, Zwarg, Feld.