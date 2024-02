Duisburg. Eine handfeste Auseinandersetzung bleibt dank der Polizei diesmal aus. Auf dem Platz haben die Löwen die besseren Karten.

Einigen Gästen gefiel es auf der Platzanlage im Holtkamp so gut, dass sie gar nicht gehen wollten. Die in angemessener Stärke zum Fußball-Oberligaspiel zwischen Hamborn 07 und dem KFC Uerdingen angereiste Polizei, die ansonsten wenig zu tun hatte, sorgte aber letztlich dafür, dass es im Gegensatz zum Aufeinandertreffen in der Vorsaison ruhig blieb. Die Konfrontation mit den Krefelder Fans, auf die es jene Besucher offenbar abgesehen hatten, fand nicht statt. Und auch das eigentlich in den Mittelpunkt gehörende sportliche Geschehen endete schiedlich-friedlich: 0:0 hieß es am Ende zwischen den abstiegsgefährdeten Löwen und dem einstigen Bundesligisten – und das war nicht für die Mannschaft zu wenig, von der man es hätte erwarten sollen.

Der Rahmen passte für ein vermeintliches Fußballfest nicht so ganz. Bei Dauerregen fiel das Publikumsinteresse zweifellos geringer aus, als es sich die Hamborner Verantwortlichen zuvor erhofft hatten; viele der eingekauften Bratwürstchen fanden erst gar nicht ihren Weg auf den Grill. Offiziell waren es am Ende 707 Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich fast ausnahmslos unter das Tribünendach drängten. Da fanden sich dann auch die besagten Gäste, die unter den Augen und Ohren der Ordnungskräfte dem KFC-Anhang das vom sonstigen Gebrauch bei Iserlohner Eishockeyspielen leicht abgewandelte „Kühe, Schweine, Uerdingen“ entgegenriefen. Nachdem es im November 2022 wegen eines auf ähnliche Weise vom Zaun gebrochenen Konflikts sogar noch eine Spielunterbrechung gegeben hatte, passierte diesmal effektiv nichts.

Es waren auch Besucher da, die ganz einfach sportliche Bedürfnisse hatten. Die Fußballfans aus dem niederländischen Utrecht,

und dann stattdessen zur Partie der Löwen gegen den FC Büderich gekommen waren, erneuerten die frische Freundschaft mit einer Visite in Mannschaftsstärke und formulierten ein klares Ziel: „Wir wollen hier heute mindestens ein Hamborner Tor feiern!"

Statt eines Tores war es am Ende ein Punkt – und damit konnte Julian Berg unter dem Strich gut leben. „Ich bin zufrieden“, erklärte der Hamborner Coach nachher, der in vielerlei Hinsicht eine der wohl besten Saisonleistungen seines Teams gesehen hatte. Nur eines trübte die Freude halt, obwohl das nach einem Spiel gegen Uerdingen komisch klingt: Es reichte nicht zum eigentlich verdienten Sieg. Fraglos hatte der Favorit aus der Seidenstadt einen sehr druckvollen Start hingelegt und nach 25 Minuten auch die vermeintliche Führung erzielt, doch Schiedsrichter Marten Kaufels verweigerte dem Treffer von Alexander Lipinski wegen Handspiels die Anerkennung.

Wenn wir noch vierzehnmal so auftreten, werden wir sicher die Klasse halten. Julian Berg - Trainer von Hamborn 07

Diesen Wachruf verstanden die Hamborner offenkundig, denn nun agierten sie deutlich aufmerksamer – und das mit einer Abwehrkette, die es so vorher noch nicht gegeben hatte. Neben Kapitän Dennis Wichert agierte der vormalige Linksverteidiger Kenson Götze in der Zentrale und lieferte eine ungemein starke Leistung ab. Das galt aber auch für die Überraschungsbesetzungen Noah Herrmann (rechts) und Joel Bayram (links). Als einziger Neuzugang stand Keeper Jan Fauseweh in der Startelf, der insgesamt wenig zu tun bekam.

Kribbelig wurde es für die Hamborner nur wegen ihres „Gelbfiebers“: Gleich fünf Löwen holten sich bis zur Pause die Verwarnungskarte ab. Doch in Unterzahl beendete der Gast das Spiel, weil nach 77 Minute der verwarnte Pepijn Schlösser trotz Foulpfiffes gegen sein Team weiterspielte und aufs Tor schoss – dafür gab‘s die Ampelkarte. Den zweiten Durchgang hatten die Hamborner aber auch schon vorher klar dominiert, doch gleich mehrere Großchancen von Justin Bock, Joel Bayram und Marco de Stefano blieben ungenutzt. Dass es folglich wegen der Ergebnisse der Konkurrenz sogar einen Platz in der Tabelle abwärts ging, nahm Julian Berg hin: „Wenn wir noch vierzehnmal so auftreten, werden wir sicher die Klasse halten.“

Die Statistik

Hamborn: Fauseweh – Herrmann, Wichert, Götze, Bayram – Roth (79. Fuhrmann), Mastrolonardo, Schaar (63. Taskin), de Stefano – Bock, Spors (84. Music).

Uerdingen: Udegbe – Schlösser, Härtel, Päffgen, Shepard – Lipinski (70. Rizzo), Abel, Talarski, Simoes Ribeiro (84. Meißner) – Weber (84. Yanagisawa), Kenia (70. Touratzidis).

Schiedsrichter: Kaufels (Nieukerk).

Gelb-rote Karte: Schlösser (KFC, 77.).

Gelbe Karten: Wichert, Herrmann, Mastrolonardo, Bayram, Schaar, Roth – Rizzo.

Zuschauer: 707.

So geht‘s weiter: Sportfreunde Baumberg – Hamborn 07 (So., 25. Februar, 15 Uhr).