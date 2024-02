Duisburg. Beim Debüt des neuen Trainers Alessandro Vergaro gibt es ein Erfolgserlebnis, nach dem es aber lange Zeit nicht aussieht.

Nach 140 Tagen hat der FSV Duisburg wieder ein Spiel in der Fußball-Landesliga, Gruppe 2, gewonnen. Das Kellerduell gegen die Sportvereinigung Sterkrade-Nord entschied die Mannschaft von Trainer Alessandro Vergaro dank einer starken zweiten Halbzeit mit 3:1 (0:1) für sich.

Mehr zum Thema

Die Erleichterung von Alessandro Vergaro und FSV-Chef Erol Ayar war nach dem Spielende sichtbar. Die beiden Verantwortlichen umarmten sich freudestrahlend, ehe sie ihre Spieler zum Heimsieg beglückwünschten. „Der Sieg ist unfassbar wichtig. Ich bin sehr erleichtert“, schildert Vergaro seine Gemütslage nach dem 3:1-Erfolg, der weder im Vorfeld der Partie, noch nach den ersten 45 Minute abzusehen war. Den besseren Start ins Spiel erwischten die Gäste aus Oberhausen, die vor der Partie noch zwei Punkte mehr als der FSV auf dem Konto hatten. Meist war es Sterkrade-Spielmacher Baran Özcan, der mit klugen Pässen seine Mitspieler suchte und mit scharfgetretenen Freistößen, die nach teilweise unnötigen FSV-Fouls meist aus dem Halbfeld kamen, Strafraumszenen lieferte.

Giourouk verursacht Elfmeter für Sterkrade

Die größte Torchance der Gäste entschärfte FSV-Keeper Newton Lawrence in der 24. Minute, als Justin Wunder nach einem weiten Einwurf aus kurzer Distanz zum Kopfball kam. Die Spielidee von FSV-Trainer Vergaro basierte auf schnellen Kontern. Mit langen Bällen wurde Chrysanth Mallek gesucht. Der großgewachsene Stürmer sollte mit Kopfballverlängerungen seine flinken Mitspieler in Szene setzen, was jedoch kaum gelang. Die erste Tormöglichkeit der Gastgeber datierte erst aus der 35. Minute, als Burkay Bostanci direkt in die Arme von Sterkrades Torwart Jamie van Dornick köpfte. Auf der Gegenseite sorgte kurz vor der Pause ein Özcan-Freistoß für das erste Tor des Tages. Nach einer Hereingabe des Spielmachers umklammerte FSV-Verteidiger Emre Giourouk seinen Gegenspieler Eren Canpolat regelwidrig, woraufhin Yunus Kocaoglu, der in der Nachspielzeit nach einer Schwalbe die gelb-rote Karte sah, vom Elfmeterpunkt traf (45.).

Der Sieg ist unfassbar wichtig. Ich bin sehr erleichtert. Alessandro Vergaro - Trainer des FSV Duisburg

In der anschließenden Halbzeitpause scheint Alessandro Vergaro, der an der Seitenlinie eifrig von Erol Ayar unterstützt wurde, die richtigen Worte gefunden zu haben. Während sich Sterkrade zu früh auf das Verwalten der knappen Führung konzentrierte, entwickelten die Hamborner mit zunehmender Spielzeit mehr und mehr Spielfreude. Das Ausgleichstor entstand ganz nach der Spielidee von Vergaro und Co.. Nach einem schnellen Angriff, den Burkay Bostanci mit einem langen Dribbling ermöglichte, flankte Ryoya Aota den Ball von der rechten Außenbahn in die Mitte. Dort verpasste Stoßstürmer Mallek, ehe Burkay Bostanci aus dem Hintergrund zum 1:1 einschoss (53.).

Anschließend hatte der FSV weiterhin mehr Spielanteile, während die Gäste – bis auf eine Ausnahme – keine Torgefährlichkeit mehr ausstrahlten. In der 63. Minute sorgte – wie sollte es anders sein – ein Halbfeldfreistoß von Özcan für die einzige Sterkrader Chance. Doch FSV-Keeper Lawrence entschärfte gemeinsam mit seinem Vordermann Giourouk den Ball kurz vor der Torlinie. In der Offensive fehlte der Vergaro-Elf trotz optischer Überlegenheit oftmals die letzte Konsequenz – bis die Schlussphase anbrach. In der 85. Minute setzte Tyler Nkamanyi den eingewechselten Luis Bukvasevic in Szene. Der Angreifer, der eigentlich zu Hamborn 07 hätte wechseln sollen, nun aber doch wieder für den FSV aufläuft, behielt die Ruhe vor dem Tor und schob zum vielumjubelten 2:1-Führungstreffer ein. Drei Minuten später krönte Burkay Bostanci, der mit Nkamanyi und Aota zu den auffälligsten FSV-Spielern gehörte, seine Leistung und stellte auf 3:1.

Die Statistik

FSV: Lawrence – Kara Ali, Giourouk, Sahin, Alameddine – Aota, Özekinci (90./+2 Mumcu), Cakmak, Bostanci – Nkamanyi (90. Askar), Mallek (65. Bukvasevic).

Sterkrade: van Dornick – Klement (90. Pop), Canpolat, Kocaoglu, El Abdouni – Wunder (80. Rams), Özcan, Mattern, Üzüm, Ansumana – Gehle (71. Kisters).

Tore: 0:1 Kocaoglu (45., Foulelfmeter), 1:1 Bostanci (50.), 2:1 Bukvasevic (85.), 3:1 Bostanci (88.).

Gelb-Rote Karte: Kocaoglu (Sterkrade, 90./+1).

Gelbe Karten: Giourouk, Sahin – Klement.

Schiedsrichter: Shala (Krefeld).

Zuschauer: 150.

So geht‘s weiter: SV Budberg – FSV Duisburg (So., 25. Februar, 15.30 Uhr).