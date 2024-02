Duisburg. Der VfB Homberg ist in St. Tönis drauf und dran, den ersten Auswärtssieg zu landen. Doch auch eine Führung in Überzahl reicht nicht.

Ein Zuckerschlecken war der Auftakt in die Rest-Rückrunde der Oberliga Niederrhein für die Kicker des VfB Homberg nicht. „Sehr windig, mit viel Regen“, ging es auf dem Kunstrasenplatz des SC St. Tönis zu, was nach Meinung von Stefan Janßen nicht die einzigen Faktoren für eine nicht wirklich schöne Fußballpartie waren.

„Es war ein sehr hektisches Spiel“, meinte der VfB-Coach, den an dem Duell mit dem drei Zähler unter den Hombergern rangierenden Gegner jedoch am meisten wurmte, dass sein Team dieses hektische Spiel nicht für sich entscheiden konnte. Dass es zum Re-Start immerhin den zweiten Auswärtspunkt seit dem zweiten Spieltag gab, war für den Trainer da kein Trost. Für Janßen war das 1:1 (1:0) in Tönisvorst „eine gefühlte Niederlage“.

Dass es nach der langen Auswärtsmisere „nur“ ein Teilerfolg wurde, ärgerte den Trainer sehr. „Das sind eindeutig zwei Punkte zu wenig, wir hätten das Spiel ganz klar gewinnen müssen – ohne wenn und aber.“

Zum Ende einer an Chancen armen ersten Halbzeit, in der VfB-Keeper K.C. Hersey einmal entscheidend eingreifen musste, während seine Vorderleute einmal knapp den Kasten verfehlten, kamen die Homberger auf Kurs zum ersten Auswärtssieg der Saison. Nach einer Notbremse eines SC-Verteidigers an Heni Ben Salah, für die der Tönisvorster Rot sah, spielten die Gelb-Schwarzen sechs Minuten in Überzahl, als Justin Walker von der linken Seite Andres Gomez Dimas bediente, der mit einem Schuss ins Eck das 1:0 für die Gäste erzielte (40.).

Nach dem Seitenwechsel setzten die Homberger alles daran, den zweiten Treffer nachzulegen. Luca Thissen zielte erst knapp am SC-Gehäuse vorbei, im nächsten Versuch näherte sich der Neuzugang aus Straelen dann weiter an, traf aber nur den Innenpfosten.

Im Anschluss kam es dann zu einer Szene, die Janßen zusätzlich die Laune vermieste. Nach einem Steilpass auf Bilal Akhal legte dieser quer auf den mitgelaufenen Gomez Dimas ab, der zum vermeintlichen 2:0 verwandelte. „Aber der Linienrichter zeigt Abseits an, was für mich völlig unverständlich ist, da Andres hinter dem Mann stand“, ärgerte sich Janßen über den nicht anerkannten Treffer. „Das war ein ganz klares Tor.“

Statt der möglichen Vorentscheidung führte die Szene dann zu einem Aufbäumen der Hausherren. „Wie es dann so oft ist, wirft der Gegner noch einmal alles rein, und spielt alles oder nichts“, sah Janßen „aufopferungsvoll kämpfende“ Tönisvorster, die sich mit dem nötigen Quäntchen Glück für ihr Engagement belohnten. Bei einem Freistoß aus 22 Metern fand Dario Gerling in der Homberger Mauer die Lücke und glich zwei Minuten vor Schluss zum 1:1-Entstand aus. So müssen Janßen und seine Kicker weiter auf die Saisonpremiere warten.„Wir waren dem ersten Auswärtssieg sehr nahe“, so der Coach, „aber leider machen wir das zweite Tor nicht.“ sven

VfB: Hersey – Marcinek, Ben Salah, Scheibe, Walker – Bartu (78. Kazelis), Akhal, Kogel, Bode (89. Jaouadi) – Thissen, Gomez Dimas.

Tore: 0:1 Gomez Dimas (40.), 1:1 Gerling (88.).