Duisburg. Frauen-Bundesligist MSV Duisburg muss sich gegen den 1. FC Köln mit einem 0:0 begnügen. Für neue Hoffnungen ist das zu wenig.

Die Bundesliga-Fußballerinnen des MSV Duisburg konnten das „Kölner Wochenende“ des Spielvereins nicht vergolden. Einen Tag nach dem 1:0-Erfolg der Drittliga-Männer über die Viktoria von der „Schäl Sick“ mussten sich die Frauen gegen den 1. FC Köln vor 710 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Schauinslandreisen-Arena mit einem 0:0 begnügen. Das war viel zu wenig, um im Abstiegskampf noch einmal Hoffnung zu schöpfen. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt sieben Punkte.

MSV-Trainer Thomas Gerstner schickte sein Team in einer 4-3-3-Ausrichtung in die Partie. Innerhalb dieser Formation rotierten die Duisburgerinnen immer wieder und präsentierten sich so variabel. Köln erspielte sich zu Beginn leichte Vorteile, die erste Chance ging jedoch auf das Konto der Hausherrinnen. Miray Cin schlug einen Freistoß vom Strafraumeck ins Zentrum. Haley Thomas verpasste den Ball aus kurzer Distanz mit der Schuhspitze nur knapp. In der 16. Minute vergab der MSV unter den Augen von Ex-Trainer Nico Schneck eine Überzahl-Situation kläglich: Lisa Josten schlug den Pass aus halblinker Position viel zu lang, sodass Miray Cin nicht in die Schussposition geriet.

Der 1. FC Köln kam erst in der 29. Minute zum ersten Abschluss. MSV-Torhüterin Ena Mahmutovic konnte den Schuss aufs kurze Eck von Marleen Schimmer zur Ecke abwehren. Zwei Minuten später war Mahmutovic nach einem Eckstoß mit einem starken Reflex zur Stelle, als sie einen Kopfball von Laura Vogt abwehrte. Abseits der guten Parade hatte der MSV hier auch eine große Portion Glück. Der Ball war womöglich hinter der Linie. Köln jubelte erst und protestierte dann. Es blieb beim 0:0. Aber selbst die Fernsehbilder gaben keinen finalen Aufschluss.

Mahmutovic hält den MSV Duisburg im Spiel

Im zweiten Durchgang gab es für den MSV zunächst einen Schreckmoment. Erst blieb Ena Mahmutovic nach einem Zusammenprall benommen liegen, konnte aber weiterspielen. Und dass war aus Duisburger Sicht wichtig: Die Torhüterin war in der 54. und in der 56. Minute mit Glanzparaden gegen Marleen Schimmer und Carlotta Wamser zur Stelle. Mittlerweile dominierte Köln die Partie. Die Gäste hatten Glück, dass Schimmer in der 66.. Minute mit der gelben Karte davonkam: Sie hatte zuvor die eingewechselte Sarah Freutel mit Anlauf umgestoßen.

Der MSV hatte im zweiten Durchgang Probleme, Köln in Gefahr zu bringen. Erst in der 80. Minute konnten die Gastgeberinnen vor dem Kölner Tor für Gefahr sorgen. Sarah Freutel flankte von der rechten Seite, doch Samantha Jerabek bekam per Kopf nicht genügend Druck hinter den Ball. Dem MSV lief am Ende die Zeit davon – auch wenn Schiedsrichterin Karoline Wacker eine üppige Nachspielzeit von sieben Minuten gewährte.

Für den MSV geht es erst am Dienstag, 5. März, 18.30 Uhr, mit dem DFB-Pokal-Viertelfinalspiel bei Eintracht Frankfurt weiter. Das nächste Ligaspiel steht am Freitag, 8. März, 18.30 Uhr, an der Hafenstraße bei der SGS Essen auf dem Programm.

MSV: Mahmutovic –Fürst, Sigurðardóttir, Thomas, Bathmann (75. Jerabek)– Hess, Günster, Flach (88. Zielinski) – Cin (61. Radosavljevic), Prvulovic (61. Freutel), Josten (75. Ries).

Köln: Hoppe – Donhauser (79. Imping), Hechler, Agrez, Wiankowska – Wilde (84. Meßmer), Vogt (79. Cordes) – Wamser, Beck, Padilla-Bidas (74. Zeller) – Schimmer.

Gelbe Karten: Günster – Wamser, Schimmer.