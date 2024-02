Duisburg. Füchse verlieren mit zahlreichen angeschlagenen Spielern und vielen Junioren im Team zweistellig. Halles Trainer zollt dem EVD Respekt.

Etliche Spieler, die gegangen sind – oder rausgeflogen sind. Etliche Verletzte. Etliche Kranke. In Halle stand dem Eishockey-Oberligisten EV Duisburg nur noch ein Restkader zur Verfügung. Und wäre da nicht die eigene U-20-Mannschaft, die am 1. März in die Play-offs der DNL3 einsteigt, die Füchse wären wohl kaum noch antrittsfähig gewesen. Daher ist es kaum verwunderlich, dass die Partie bei den Saale Bulls Halle überdeutlich mit 1:15 (0:5, 0:4, 1:6) verloren ging. Es ist die höchste Niederlage seit dem 2:17 des damaligen DSV 87 beim Krefelder EV am 27. November 1987.