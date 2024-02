Duisburg. Das brandgefährliche Konterspiel war der Schlüssel zum verdienten 1:0-Erfolg des MSV Duisburg gegen Köln.

Trainer Christoph Gebhard ist in der Amateur-Fußball-Szene als Taktikfuchs bekannt. Davon profitieren in erster Linie die A-Jugendfußballer von Viktoria Buchholz. Der 46-Jährige spielt mit dem Nachwuchs der Grün-Schwarzen in der Niederrheinliga im Kampf um den Klassenerhalt eine gute Rolle. Gebhard ist zudem Fan der Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg. Er verfolgt die Spiele der Zebras nicht nur mit Herzblut, sondern auch als Fachmann mit dem Blick auf das taktische Geschehen auf dem Platz. Für die Sportredaktion analysiert Christoph Gebhard die Spiele der Meidericher. Am Sonntag sah er die 0:1-Heimniederlage gegen den SSV Jahn Regensburg. Hier seine Analyse.

„Wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser taktischen Systematik“ so äußerte sich Boris Schommers, Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, auf der Pressekonferenz nach dem 1:0-Sieg über Viktoria Köln. Damit meinte er die Umstellung von 4-4-2 auf 5-3-2 bei der Viktoria. Trainerkollege Olaf Jansen wollte entweder mit seinen auf die letzte Linie gezogenen Schienenspielern Niklas Kölle und Rolf Feltscher hinten binden oder er wollte selbst die Flügelräume etwas aktiver bespielen.

Denn wenig überraschend spielte der MSV wie schon gegen Verl auch gegen die Viktoria mit der flügelspielerlosen und zentrumsfokussierten 5-2-1-2-Formation. Im Detail gab es zwar kleinere Anpassungen (Thomas Pledl spielte etwas höher und zentraler, Jonas Michelbrink im rechten statt im linken Halbraum und Marvin Knoll und Joshua Bitter tauschten die Positionen), aber der Kern der Spielidee blieb bestehen.

Das bot sich deswegen an, weil die Viktoria ähnlich wie Verl ungern flankt und lieber mit vielen Pässen und einem sehr flexiblen Positionsspiel den Gegner aus der Ordnung bringen möchte. Also war der Plan des MSV, genau wie letzte Woche den Ballbesitz der Gäste dorthin zu lenken, wo wenig Gefahr droht. Vincent Müller musste in 90 Minuten lediglich einen Schuss auf sein Tor parieren.

Das war zudem eine Folge der defensiven Grundmuster, die vom MSV im Moment ziemlich harmonisch umgesetzt wird. Aus einem ballorientiert verschiebenden dichten Block wird immer wieder flexibel zugriff- und mannorientiert rausgerückt, ohne dabei die Tiefensicherung komplett aufzugeben. So gestattete man den letzten zwei Gegnern zwar viel Ballkontrolle, aber versperrte die Wege zum Tor effektiv.

MSV Duisburg: Ginczek profitiert von Esswein

Umgekehrt sind die Mannen von Boris Schommers im eigenen Ballbesitz nicht so leicht zu kontrollieren. Obwohl man in den ruhigen Zirkulationsphasen mittlerweile gute Ansätze zeigt und vor allem die Halbräume viel besser einbezieht als in der Hinrunde, ist der wichtigste Punkt im Moment das brandgefährliche Konterspiel.

Der Abschluss- und Ablagenspieler Daniel Ginczek profitiert dabei von Alexander Essweins ausweichender Dynamik in Richtung der freien Flügelzonen. Der quirlige Thomas Pledl positioniert sich in den Umschaltmomenten immer so geschickt, dass er anspielbar ist und sich sofort attraktive Optionen für die Anschlussaktionen eröffnen. Jonas Michelbrink zeigt weiterhin sein Talent als kreativer Drucklöser und Verlagerungsspieler. Erik Zenga beschränkte sich auf die einfachen Dinge und führte sie mit einer wohltuenden Ruhe und Sauberkeit aus. Des Weiteren nutzt der MSV die enge Staffelung in der offensiven Zentrale beim Kampf um die zweiten Bälle nach langen Abschlägen und beim Gegenpressing nach eigenen Ballverlusten.

Also, alles tutti beim MSV? Der Sieg gegen die Viktoria war bei geringem Ballbesitz ziemlich souverän und verdient. Spannend wird es trotzdem zu beobachten sein, inwiefern sich die Zebras in Zukunft auf Gegner einstellen, die einen anderen Spielansatz als Verl und Köln verfolgen. Und was geht, wenn sich die nächsten Gegner stärker an den MSV anpassen?