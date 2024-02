Duisburg. Der Skaterhockey-Bundesligist muss mit einem Vorbereitungsspiel auskommen. Erste Termine für die Inlinehockey-Bundesliga stehen fest.

Es ist eine Vorbereitung in einer Nussschale – hieße es wohl im englischsprachigen Umfeld. Was dieses Sprichwort sagen will: Ein deutlich längerer Prozess wird stark verkürzt. „Wahrscheinlich bleibt das unser einziges Testspiel“, sagt Christian Perlitz, der Trainer des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks. Bevor die Saison am 2. März mit dem Heimspiel gegen die Bissendorfer Panther offiziell beginnt, haben die Enten sich ein wenig angewärmt: Gegen den Zweitligisten Ahauser Maidy Dogs gewann der amtierende Pokalsieger mit 12:3 (3:1, 3:1, 6:1).

Im ersten Drittel herrschte noch Chaos, dann wurde es besser und im letzten Drittel wollte ich den Klassenunterschied sehen. Christian Perlitz - Ducks-Trainer

Und wie es in einer Vorbereitung so ist, begann es behäbig, wurde besser, ehe es so war, wie es sein sollte. Nur eben komprimiert in einem Spiel – und wie beschrieben verteilt auf die drei Drittel der Partie. „Im ersten Drittel herrschte noch Chaos, dann wurde es besser und im letzten Drittel wollte ich den Klassenunterschied sehen“, erklärt Perlitz – und den Wunsch haben ihm seine Spieler erfüllt. Die sechs Tore des Schlussabschnitts fielen in den ersten zehn Minuten. Dann musste Perlitz los – der Mann ist eben auch Eishockey-Schiedsrichter in der Oberliga und musste sich auf den Weg nach Tilburg machen.

So konnte er freilich verstehen, dass einige Spieler im Test aufgrund von Verpflichtungen auf dem Eis noch fehlten. „Außerdem mussten einige arbeiten oder waren krank“, so Perlitz. Daher standen nur zehn Spieler auf dem Feld. Der zweite geplante Test gegen Krefeld wurde derweil abgesagt. „Wir stehen seit der zweiten Januar-Woche wieder auf Rollen“, so Perlitz. „Unser Neuzugänge Nick Bachor und Jonas Heupel haben sich gut integriert. Und es ist schön zu sehen, dass Lennart Pakmor nun wieder komplett bei uns ist.“

Erste Inlinehockey-Termine stehen fest

Derweil stehen auch die ersten Termine für die Saison in der Inlinehockey-Bundesliga, an der die Ducks erstmals parallel teilnehmen. Der Spielplan teilt sich auf in Turnierspieltage und Einzelspiele. So werden die Ducks am 7. Juli daheim auf die Düsseldorfer EG Rhein Rollers und die Belgian Panthers treffen. Wahrscheinlich folgt eine Woche später das nächste Doppelduell in heimischer Halle gegen die Miners Oberhausen und die Uedesheim Renegades.

Tore: Behlau (4), Lachmann, Bachor, Pakmor (je 2), Trede, Kraft.