Duisburg. Es war ein Moment, der Bundesliga-Geschichte schrieb: Am 18. Februar 1994 gelang dem MSV etwas bis heute Einmaliges. MSV-Legenden erinnern sich.

Stefan Böger flankte von der rechten Seite, in der Mitte stand Peter Közle und traf aus kurzer Distanz zum 1:0-Sieg gegen den SV Werder Bremen. Das war am Sonntag 30 Jahre her. Der MSV Duisburg verbuchte am 18. Februar 1994 einen historischen Sieg. Die Zebras erklommen die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Bis heute zum letzten Mal. Hinzu kam eine Besonderheit. Der MSV führte die Liga mit einem Torverhältnis von minus eins an.

Kultmoderator Arnd Zeigler ließ sich diesen Leckerbissen in seiner Fernsehsendung am Sonntagabend nicht entgehen. Der Bremer schlug dabei einen ganz verrückten Bogen zur heutigen Zeit. Denn die Zebras lieferten am Samstag beim 1:0-Sieg im Drittliga-Spiel gegen den FC Viktoria Köln eine fast originalgetreue Kopie des damaligen Treffers ab – vielleicht zur Feier des Tages. Rolf Feltscher flankte von der rechten Seite, in der Mitte stand Niklas Kölle und traf aus kurzer Distanz zum 1:0-Sieg gegen die Viktoria. Damals Közle, heute Kölle. Der Gipfelsturm erfolgte natürlich noch im alten Wedaustadion. Aber: Damals und am vergangenen Samstag ereignete sich die Torschussszene vor der Fantribüne, die 1994 noch eine Kurve war.

Insgesamt 28 Jahre verbrachte der MSV Duisburg in der 1. Bundesliga. Nur dreimal standen die Zebras in all den Jahren an der Spitze. Der Sprung auf Platz eins löste 1994 in der Stadt eine Euphorie aus. Der Erfolg war kein Zufallsprodukt. Wer an einem 22. Spieltag Erster wird, hat viel geleistet. Der MSV sorgte damals als Aufsteiger unter Trainer Ewald Lienen,der im vergangenen November 70 Jahre alt wurde, für Furore. Schon im Hinspiel in Bremen, damals amtierender Deutscher Meister, sorgte der MSV mit einem 5:1-Sieg im Weserstadion für einen Paukenschlag.

Spitzenreiter Eintracht Frankfurt verlor am 22. Spieltag beim Karlsruher SC mit 0:1. Bayer Leverkusen kassierte als Tabellenzweiter eine 1:2-Heimniederlage gegen den Hamburger SV. Werder Bremen mit Trainer Otto Rehhagel war vor dem Match Dritter. Der MSV sprang durch den Siegtreffer von Peter Közle von Rang vier an die Spitze. Bei den Zebras gehörten der Startelf außerdem Torwart Jürgen Rollmann sowie Patrick Notthoff, Joachim Hopp, Torsten Wohlert, Stefan Böger, „Pino“ Steininger, Hannes Reinmayr, Alois Schwartz, Uwe Weidemann und Ivica Vastic. Als Einwechselspieler kamen Rachid Azzouzi und Alfred Nijhuis ins Spiel.

1994 mit dem MSV Duisburg gemeinsam Spitzenreiter: Michael Preetz (rechts) und Joachim Hopp. © Jan Fromme /firo Sportphoto | Jan Fromme

Der heutige MSV-Geschäftsführer Michael Preetz saß auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz. Bei seiner Vorstellung in Duisburg im Januar erinnerte sich der 56-Jährige gerne an das damalige Catering der Präsidenten-Gattin Irmgard Fischdick im Mannschaftsbus und an die Tabellenführung. Prägende Erlebnisse in einer anderen Fußball-Zeit.

Das negative Torverhältnis wird ewig mit der Spitzenposition des MSV verbunden sein. Arnd Zeigler spielte am Sonntag ein Fernsehinterview mit Peter Közle aus der damaligen Zeit ein. „Wenn wir verlieren, dann verlieren wir richtig“, sagte der Stürmer damals mit einem Grinsen. 1:4 in Mönchengladbach, 0:5 in Karlsruhe, 0:4 in Stuttgart – so manche Niederlage hatte sich gewaschen.

Ich hatte auf der Strecke das Gefühl, dass da sogar noch etwas mehr drin gewesen wäre. Michael Preetz - Heute MSV-Geschäftsführer, damals Spieler

Auch als Tabellenführer bekam der MSV am Folgespieltag ordentlich einen auf den Deckel. Bei Bayern München mit Trainer Franz Beckenbauer verlor der MSV 0:4, wobei das Endergebnis schon zur Halbzeitpause Bestand hatte. Die Bayern sprangen auf Platz eins, der MSV rutschte auf Platz vier ab. In einem Interview mit dem „Kicker“ sagte Joachim Hopp in der vergangenen Woche über dieses Spiel: „Das war ein Ding, bei uns im Ruhrgebiet war es eiskalt, gefrorene Böden, und in München herrschte Föhn, gefühlte 40 Grad. Das soll aber keine Entschuldigung sein: Den Bayern waren wir damals nicht gewachsen, da war es dann schnell mit der Tabellenführung vorbei.“

Die Münchener sicherten sich am Ende der Saison den Meistertitel. Der MSV schloss die Spielzeit auf dem neunten Platz ab. „Das war völlig in Ordnung“, sagt Joachim Hopp im Rückblick. Michael Preetz sieht das ein wenig anders. „Ich hatte auf der Strecke das Gefühl, dass da sogar noch etwas mehr drin gewesen wäre.“

Der MSV Duisburg als Spitzenreiter in der 1. Bundesliga – viele Fans werden denken, dass das nicht mehr passieren wird. Aber: 1989 kickten die Zebras damals noch gegen den FV Bad Honnef und gegen den VfB 06 Langenfeld in der Oberliga Nordrhein. Nur fünf Jahre später führten sie die Bundesliga an.