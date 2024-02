Duisburg. Der Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken hat das Viertelfinale ausgelost. Erstmals seit 2019 soll es wieder einen Kreispokalsieger geben.

Zwei Bezirksligisten und gleich drei Kreisligisten – diese fünf Duisburger Mannschaften sind nur einen Schritt davon entfernt, in der kommenden Saison im Konzert der Großen mitzumischen. Am Montagabend hat der Fußballkreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken das Viertelfinale im Kreispokal der Männer ausgelost – alle vier Sieger dieser Runde werden in den Niederrheinpokal 2024/25 einziehen.