Am Niederrhein. Nach dem Oberligarückzug des SV Straelen könnte es noch weiter nach unten gehen. Dies hätte Konsequenzen für die Landesligisten.

Aus der Fußball-Oberliga hat sich der SV Straelen vor einigen Wochen bereits verabschiedet. Der ehemalige Regionalligist und Niederrheinpokalsieger konnte die Insolvenz, die der langjährige Vereinschef Hermann Tecklenburg mit seinem Bauunternehmen anmelden musste, nicht verkraften. Dass es aus diesem Grund einen sportlichen Absteiger weniger aus der Oberliga gibt, ist bekannt. Nun könnte es im Zusammenhang mit den Straelener Sorgen aber noch weitere Konsequenzen für die hiesigen Landesligisten geben.

Jens Jütten, der die stark abstiegsbedrohte Reserve des SVS in der Bezirksliga trainiert, hatte nämlich unlängst gegenüber der Rheinischen Post erklärt, dass der Neustart seines Vereins nicht in der Landesliga stattfinden werde, sondern entweder in der Bezirksliga oder der Kreisliga A. Was würde also dann mit dem Landesligaplatz passieren, der den Blumenstädtern eigentlich als Oberliga-Absteiger zustünde?

Mehr zum Thema

Antwort darauf gibt der entsprechende Passus in den Durchführungsbestimmungen des Fußballverbandes Niederrhein, der wie folgt lautet: „Mannschaften, die mit Ablauf des letzten angesetzten Spieltages vom Spielbetrieb zurückgezogen und zu diesem Zeitpunkt auch schon für die neue Spielzeit in der nächst tieferen Spielklasse nicht mehr gemeldet werden, gelten nachträglich als Absteiger in ihrer Gruppe und verringern die Zahl der sportlichen Absteiger entsprechend. In diesem Fall steigen aus der Klasse, in die die Mannschaften normal abgestiegen wären, in der laufenden Saison eine oder mehrere Mannschaften weniger ab.“ Das heißt: Es gäbe einen sportlichen Absteiger weniger aus der Landes- in die Bezirksliga.

Neues aus der Landesliga

Nach aktueller Auslegung des vor der Saison festgelegten Zahlenspiegels für Auf- und Abstieg müssten zehn Teams den Weg in die Bezirksliga antreten – jeweils fünf aus beiden Gruppen. Diese Zahl gilt für den Fall, dass drei Oberligisten in die Landesliga absteigen, wobei hier der SV Straelen bereits eingerechnet ist. Erhöht sich die Zahl der Absteiger auf vier, gäbe es auch in der Landesliga einen Absteiger mehr, also elf, womit zwei Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt zwischen den beiden Sechstletzten fällig wären. Bei einem Straelener „Durchmarsch“ in die Bezirksliga, der – wie oben erwähnt – natürlich rechtzeitig bis zum letzten Spieltag offiziell sein müsste, reduziert sich die Anzahl der Abstiegsplätze entsprechend.

Das heißt: Gäbe es regulär zehn Absteiger aus der Landesliga, wären dies bei einem Straelener Verzicht nur noch neun – und die beiden Fünftletzten beider Gruppen träfen sich zum Hin- und Rückspiel um den Klassenerhalt. Skurril: In beiden Staffeln wäre nach jetzigem Stand nicht unmittelbar klar, wer dies ist. In der Gruppe 2 belegen die SpVgg Steele 03/09 und der VfB Frohnhausen komplett punkt- und torgleich gemeinsam Platz 16. Allerdings hat dieser ungewöhnliche Umstand keine besonderen Folgen, denn seit dieser Saison gilt bekanntlich die Regelung, dass es bereits bei reiner Punktgleichheit zu Entscheidungsspielen kommt. Die beiden Essener Vertreter müssten – sähe es so auch am Saisonende aus – ermitteln, wer direkt drinbleibt und wer dann weitere Entscheidungsspiele gegen den Vertreter aus Gruppe 1 austrägt. Dort ist die Sache aktuell noch extremer, weil sogar die Teams auf den Plätzen 15, 16 und 17 punktgleich dastehen. Hier gäbe es also erst noch eine Dreier-Entscheidungsrunde um den direkten Klassenerhalt bzw. den direkten Absteiger, während der Zweite dieser Runde dann noch die Entscheidungsspiele gegen die Mannschaft aus Gruppe 2 austragen müsste. Und wer das noch nicht kompliziert genug findet: Es ist nicht nur theoretisch möglich, dass nach dem letzten Spieltag sogar vier oder mehr Teams punktgleich dastehen. Dann würde es zwischen ihnen eine Runde im K.-o.-Modus geben.

So oder so: Durch dieses Szenario wäre auch für den FSV Duisburg und die Spvgg. Sterkrade-Nord, die auf Rang 18 und 19 relativ abgeschlagen schienen, der 16. Platz bei dann sieben bzw. acht Punkten Rückstand zumindest wieder eine halbwegs realistische Perspektive für die Rettung.