Duisburg. Erst sollte live im Internet gelost werden, dann wurde nichts daraus. Am Ende kam es für den ASCD im Pokal knüppeldick.

Viel schlimmer hätte es für den ASC Duisburg bei der Auslosung des Viertelfinals im Deutschen Wasserball-Pokal nicht kommen können. Die Amateure müssen beim Titelverteidiger und Vizemeister Waspo 98 Hannover antreten. Nach den bisherigen Eindrücken, etwa bei der 5:12-Niederlage im direkten Duell in der Bundesliga, ist der ASCD der Außenseiter. Ein Ausscheiden wäre doppelt bitter, richten die Gelb-Schwarzen doch am 3. und 4. Mai in ihrem Freibad an der Kruppstraße das Final Four aus.