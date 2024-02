Duisburg. Mit einem ganz besonderen Mannschaftsabend stimmen sich die Volleyballerinnen der Rumelner TV auf das entscheidende Spiel in Essen ein.

Der Rumelner TV steigt in die Volleyball-Oberliga auf – es müsste schon viel passieren, damit dieser Satz am Ende der Saison zum Nonsens wird. Nachdem die Duisburgerinnen ihr Verbandsliga-Spiel bei TuSEM Essen mit 3:1 (25:17, 23:25, 26:24, 25:19) gewonnen hatten, heißt der letzte verbleibende Konkurrent Humann Essen II. Das kann man dann schon einmal feiern. Wie gut also, dass RTV-Spielerin Honia Mavarani nur fünf Minuten von der TuSEM-Halle entfernt wohnt. Und wenn Teamkameradin Elea Pukownik dann auch noch Geburtstag hat, ist die Party perfekt.