Das letzte gemeinsame Länderspiel: Am 12. September 1984 standen Andreas Brehme (4. von links) und Hans-Günter Bruns (5. von links) in der deutschen Mannschaft, die beim Debüt von Teamchef Franz Beckenbauer in Düsseldorf mit 1:3 gegen Argentinien verlor. © Sportfoto Rudel | IMAGO/Herbert Rudel