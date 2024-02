Duisburg. Oliver Milde trifft im Nachholspiel des OSC Rheinhausen bei der HSG Refrath/Hand drei Sekunden vor Schluss zum 27:27.

Drei Sekunden vor dem Spielende setzte Oliver Milde zum letzten Wurf an und ließ danach das Team des Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen an der Steinbreche in Bergisch Gladbach tanzen. Milde traf im Nachholspiel bei der HSG Refrath/Hand für die Duisburger zum 27:27 (11:10)-Endstand. Eine wilde Aufholjagd fand aus Rheinhauser Sicht ein dramatisches und gutes Ende. Die Gastgeber hatten drei Minuten vor dem Abpfiff noch mit 27:23 geführt.