Duisburg. Der langjährige Trainer und Nachwuchsmacher wechselt zum Herner EV, bleibt dem EVD aber dennoch erhalten. Torhüter macht weiter.

Trude Herr sang einst: „Niemals geht man so ganz“. Diese kölsche Abschiedsballade mag auch Dirk Schmitz im Kopf gehabt haben. Denn nach zehn Jahren in Duisburg, in denen er den Nachwuchs entscheidend nach vorne entwickelt hat, und einigen Saisons in der Verantwortung für die erste Mannschaft verlässt der 46-Jährige den Eishockey-Oberligisten EV Duisburg – nur eben nicht so ganz.