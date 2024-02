Duisburg. Nur der TVD Velbert hat in der Oberliga öfter die Punkte geteilt. Am Sonntag geht es nun zum angeschlagenen Spitzenreiter.

Am vergangenen Sonntag, Momente nach dem Abpfiff, hatte Hans-Günter Bruns noch zwei womöglich verschenkten Punkten nachgetrauert. Mit ein bisschen Abstand zum torlosen Remis gegen Aufstiegsaspirant KFC Uerdingen vor rund 800 Zuschauerinnen und Zuschauern im Holtkamp sah der Sportliche Leiter des abstiegsbedrohten Fußball-Oberligisten Hamborn 07 es etwas differenzierter: „Natürlich hatten wir am Ende die klareren Torchancen, aber Uerdingen hat zumindest in den ersten 25 Minuten sehr dominiert. Am Ende war es wohl ein gerechtes Ergebnis.“