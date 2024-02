Duisburg. Der angehende Handball-Oberligist hat allerdings bereits einen Ersatz gefunden. Personalplanung schon weit fortgeschritten.

Tristan Moritz‘ Abschiedstournee beginnt in der Nachbarschaft. Am Sonntag (11.30 Uhr) tritt die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen im Derby der Handball-Verbandsliga beim TV Kapellen an. Für Moritz ist es das siebtletzte Mal, dass er das blau-gelbe Ve/Ru/Ka-Trikot trägt. Der regionalligaerfahrene Rechtsaußen, der 2021 nach Rumeln kam, hört im Mai aus beruflichen Gründen auf. „Das ist schade, da Tristan gerade im Abschluss ein sicherer Spieler und menschlich eine Bereicherung für die Mannschaft war“, hätte Spielertrainer Mirko Szymanowicz den 33-Jährigen gerne weiter im Team gesehen: „Aber der Beruf steht natürlich im Fokus, weshalb die Entscheidung absolut nachvollziehbar und zu akzeptieren ist.“