Duisburg. „Fehlende Transparenz“ – die Auslosung erhitzt bei den Wasserballern des ASC Duisburg weiterhin die Gemüter.

Der Rauch hat sich noch nicht verzogen. „Wie das Ganze abgelaufen ist, ärgert uns sehr“, sagt Vuk Vuksanovic, der Trainer des ASC Duisburg, über die Auslosung des Viertelfinals im Deutschen Wasserball-Pokal. Dass still und heimlich gelost wurde und der im Vorfeld angekündigte Livestream ohne Begründung ausfiel, stößt den Amateuren bitter auf. „Ich habe keine Probleme damit, dass wir bei Waspo Hannover antreten müssen. Aber ich erwarte Transparenz und nicht, dass unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelost wird“, kann Vuksanovic nur den Kopf schütteln. Der ASCD, der die Pokal-Endrunde am 3./4. Mai in seinem Freibad ausrichtet, hat Protest gegen die Auslosung eingelegt.