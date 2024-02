Duisburg. Vor den beiden abschließenden Saisonspielen kehren vier verletzte Spieler in den Kader zurück. Schubert: „Wollen alles auf dem Eis lassen.“

Immerhin. Vier Spieler kehren in den Kader der Füchse vor dem letzten Wochenende der Saison zurück. „Wir wollen noch einmal alles auf dem Eis lassen“, sagt Christoph Schubert, Trainer des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg. Am Freitag (19.30 Uhr, Pre-Zero-Rheinlandhalle) sind die Moskitos Essen an der Wedau zu Gast, am Sonntag, wenn alle Spiele zeitgleich um 18 Uhr beginnen, geht es zu den Hannover Indians. Danach ist die Saison für die Schwarz-Roten beendet. Die Play-offs sind verpasst. „Wir wollen uns anständig von unseren Fans verabschieden“, sagt der Coach.