Duisburg. Am Sonntag trifft der OSC in der Regionalliga auf den MTV Rheinwacht Dinslaken. Ein Routinier verlässt im Sommer den Verein.

Klaus Stephan, Chef beim Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen, weiß: „Für dieses Spiel musst du niemanden besonders motivieren.“ Am Sonntag steht in der Halle an der Krefelder Straße das Derby gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken auf dem Programm. Anwurf ist um 16 Uhr. Der OSC braucht die Punkte: für das Prestige und um endlich nach dem Jahreswechsel auf Kurs zu kommen.