Duisburg. Auch wenn die Stammformation am Sonntag in Budberg geändert werden muss – drei Punkte sind das klare Ziel von Trainer Vergaro.

Die bis vor kurzem unmögliche Mission Klassenerhalt geht für den Fußball-Landesligisten FSV Duisburg am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim SV Budberg weiter. Ab 15.30 Uhr will die Mannschaft von Trainer Alessandro Vergaro, die derzeit zwölf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz hat, an den 3:1-Heimsieg gegen die Sportvereinigung Sterkrade-Nord anknüpfen und die nächsten Punkte für den Ligaverbleib sammeln.