Duisburg. Der Rekordmeister muss den Rückstand zu den Play-off-Plätzen verringern. Trainer Christopher Nusch ordnet die Situation ein.

In der Rollhockey-Bundesliga ist es keine Floskel, sondern in der aktuellen Saison ein Fakt, wie es auch noch einmal Christopher Nusch, Trainer der RESG Walsum, unterstreicht: „Jeder kann jeden schlagen.“ Den Roten Teufeln spielt dieser Umstand von außen betrachtet freilich nicht in die Karten, denn gerade die jüngsten Ergebnisse sorgen dafür, dass um das Erreichen der Play-offs ernsthaft gebangt werden muss. Doch vor der Partie bei Titelverteidiger SK Germania Herringen (Samstag, 18 Uhr) betont Nusch, dass diese Situation dem Team durchaus entgegenkommt.