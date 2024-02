Münster. Der MSV Duisburg verliert bei Preußen Münster 1:3. Abwehrspieler Joshua Bitter kassiert schon wieder eine Rote Karte.

MSV-Ikone Bernard Dietz drückte den Zebras am Freitagabend gemeinsam mit Sohn Christian und Enkel Linus auf der Tribüne des mit 11.744 Zuschauern ausverkauften Preußen-Stadions die Daumen. Der Drei-Generationen-Ausflug war in sportlicher Hinsicht nicht erfreulich. Familie Dietz sah eine 1:3 (0:0)-Niederlage des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg bei Preußen Münster. Die Zebras erlitten damit einen Rückschlag im Abstiegskampf.

MSV-Trainer Boris Schommers veränderte seine Startaufstellung nur auf einer Position. Der zuletzt gelbgesperrte Santiago Castaneda kam im defensiven Mittelfeld für Erik Zenga ins Team. Der Coach hielt dabei am neuen 5-2-1-2-System fest. Youngster Kaan Inanoglu war nicht in Münster, da er für die U 19 vorgesehen ist. Dafür erhielt Stürmer Benjamin Girth zum ersten Mal in der Rückrunde einen Kaderplatz. Bei den Preußen saß Ex-Zebra Dennis Grote nur auf der Bank und kam nicht zum Einsatz.

Ex-Preuße Ansgar Brinkmann war sich vor dem Spiel sicher: „Duisburg kommt nach zwei Siegen mit breiter Brust.“ Der „weiße Brasilianer“ sah sich früh bestätigt. Der MSV machte von Beginn an Alaram. Schon in der zweiten Minute erspielten sich die Zebras den ersten Hochkaräter. Alexander Esswein bediente vom rechten Flügel Sturmpartner Daniel Ginczek, der aber kläglich vergab. Aus anderthalb Metern setzte er den Ball hoch neben das Tor. Zwei Minuten später hätte Esswein selbst die Führung erzielen können: Er traf aus 14 Metern über das Tor. So verpassten die Zebras einen Traumstart.

Münster musste sich schütteln, kam aber schnell ins Spiel und übte Druck aus. Die Duisburger Abwehr hielt sich in der ersten Drangperiode der Gastgeber jedoch schadlos. In der 22. Minute meldete sich der MSV zurück. Der Konter lief über Abwehrspieler Joshua Bitter, der Jonas Michelbrink in Szene setzte. Der Mittelfeldspieler schlug allerdings über den Ball.

In der 26. Minute erlitt der MSV aber wieder einen Tiefschlag. Joshua Bitter kassierte nach einem Foul gegen Joel Gordowski die Rote Karte. Schiedsrichter Robert Kampka hatte auf eine Notbremse entschieden. Bitter für bitter: Schon gegen den Halleschen FC war der Verteidiger mit Rot vom Platz geflogen: Das war erst am 23. Januar gewesen. Nun erwischte es ihn erneut – übrigens berechtigt. Zwei Minuten später hatten die Zebras trotzdem die Führung auf dem Fuß: Thomas Pledl lief bei einem Konter auf das Tor zu, Preußen-Keeper Maximilian Schulze Niehuis wehrte aber zur Ecke ab.

Schon wieder Rot! Joshua Bitter flog nach einer Notbremse vom Platz. © firo Sportphoto | Jan Fromme

Im Zuge des Platzverweises stellte Boris Schommers auf eine Vierer-Abwehrkette um. Die Zebras mussten in Unterzahl nun aber mehr investieren, um in der Offensive Akzente zu setzen.

26 Sekunden nach dem Wiederanpfiff nach der Pause musste der MSV den 0:1-.Rückstand hinnehmen. Preußen-Trainer Sascha Hildmann durfte sich über ein glückliches Händchen freuen. Der eingewechselte Yassine Bouchama traf prompt ins Duisburger Tor. Zuvor hatte Thomas Pledl auf der rechten Seite ein Laufduell verloren. Niklas Kölle stand zu weit vom Torschützen weg.

Yassine Bouchama trifft hier für Preußen Münster zum 1:0 gegen den MSV Duisburg. © firo Sportphoto | Jan Fromme

In der 58. Minute nahm Trainer Schommers einen Dreifachwechsel vor. Erik Zenga, Robin Müller und Alaa Bakir kamen für Jonas Michelbrink, Alexander Esswein und Daniel Ginczek ins Spiel. Die frischen Kräfte beflügelten die Zebras aber nicht. Der MSV konnte sich nicht vom Druck der Gastgeber befreien, geschweige denn selbst in der Offensive dauerhaft Akzente zu setzen.

In der 74. Minute stellte Preußen auf 2:0. Und wieder durfte sich Trainer Sascha Hildmann diebisch freuen. Denn erneut traf ein kurz zuvor eingewechselter Spieler. Der frühere Duisburger Stürmer Gerrit Wegkamp kam in der 72. Minute für Malik Batmaz ins Spiel. Zwei Minuten später traf er ins Netz. Hier war Tobias Fleckstein zu weit vom Torschützen entfernt. Mit Ahmet Engin und Tim Köther kamen für Santiago Castaneda und Rolf Feltscher noch einmal zwei weitere frische Spieler.

Doch es kam noch einmal Hoffnung auf. In der 82. Minute verkürzte Alaa Bakir nach einem Zuspiel von Robin Müller aus kurzer Distanz auf 1:2. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Gerrit Wegkamp aber zum 3:1 für den Aufsteiger.

Am Sonntag sind die Duisburger Konkurrenten im Abstiegskampf im Einsatz. Für den MSV geht es weiter am Sonntag, 4. März, 19.30 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die U 23 von Borussia Dortmund.