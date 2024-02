Duisburg. Der stark dezimierte Eishockey-Oberligist verliert zwar mit 1:6, kämpft mit vielen eigenen Junioren aber bis zum Ende. U 20 vor DNL3-Play-offs.

Eine der höchsten Niederlagen überhaupt am vergangenen Spieltag. Wieder mit vielen Nachwuchsspielern im Kader – und dann kommen auch noch die Moskitos Essen, die eine bärenstarke Saison in der Eishockey-Oberliga absolvieren. Wird das ein bitteres Derby für den EV Duisburg? Überhaupt nicht! Gerade auch wegen der vielen eigenen U-20-Spieler, die mit ungebändigtem Herzen für ihren Verein kämpfen. Wie Trainer Christoph Schubert es gefordert hatte, ließen die Füchse alles, was sie hatten, auf dem Eis. Das reichte beim 1:6 (0:1, 1:2, 0:3) zwar nicht zu Punkten, wohl aber zu einer starken Leistung. Und zu einigen Wochen, die der U 20 für die am 1. März beginnenden Play-offs der DNL3 geholfen haben sollten.