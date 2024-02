Duisburg. Der ASC Duisburg setzt sich in der Wasserball-Bundesliga in Krefeld ungefährdet durch. Niederlage für den DSV 98.

Den Wasserballern des ASC Duisburg stehen zwei intensive Wochen bevor. Am nächsten Samstag kommt Vizemeister Waspo 98 Hannover ins Schwimmstadion, eine Woche später treffen die Dauerrivalen im Pokal-Viertelfinale in Hannover aufeinander. Die Einstimmung auf die Kracherspiele verlief für den Dritten der Bundesliga (Gruppe A) den Erwartungen entsprechend entspannt. Beim punktlosen Schlusslicht SV Krefeld 72 gab es am Samstagabend ein 19:7 (5:2, 6:2, 5:0, 3:3).