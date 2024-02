Duisburg. In einer längst verlorenen Saison ging es nur noch um die Art des Auftritts. Die eigenen U-20-Spieler machten es gut. Ein Kommentar.

Es ist vollbracht. Die Füchse Duisburg haben 44 Saisonspiele hinter sich gebracht – und die wohl schwerste, weil schlechteste Saison in der Eishockey-Oberliga beendet. In der Saison 1994/95 wurden die Füchse, ebenfalls als Neuling, Letzter der 1. Liga Nord, wie die Spielklasse damals hieß, doch spielerisch wirkte die damalige Mannschaft weniger limitiert. Ein weiterer maßgeblicher Unterschied: Mit dem leider bereits verstorbenen Guy Phillips sowie Darren Colbourne verfügte der EVD seinerzeit über herausragende Kontingentspieler. Die fünf in dieser nun endenden Saison eingesetzten Ausländer liegen ganz am Ende dieser Skala. Viel schlechter war wohl noch kein „Konti“.