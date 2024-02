Duisburg. Die Winterlaufserie des ASV Duisburg lockt auch bei der zweiten Etappe viele Starter an – und die Präsidentin des Bundestages.

Die Frau, die den Startschuss abgab, versetzte manchen Läufer ins Grübeln. „Ich dachte kurz, die kennst du doch – aber dann war ich sofort wieder im Tunnel“, drangen die Begleiterscheinungen am Rande der zweiten Etappe der 39. Winterlaufserie bei Fabian Dichans nicht so wirklich durch dessen Fokus auf den anstehenden 7500-Meter-Lauf hindurch. Bei vielen anderen Teilnehmern und Besuchern stand die Dame hingegen im Fokus. „Wann hat man schon mal die Bundestagspräsidentin zu Gast?“, freute sich freilich auch Frank Zahn vom veranstaltenden ASV Duisburg über den hohen Besuch. Dass sich Bärbel Bas dafür am Samstag die Zeit nahm, war für den Orga-Leiter der Winterlaufserie „aller Ehren wert“.