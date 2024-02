Duisburg. Der Kapitän fällt aus, die Konkurrenz punktet – und Oberligist Hamborn 07 lässt die Chance auf Zählbares beim Spitzenreiter liegen.

Die doch recht gute Stimmung, die bei Fußball-Oberligist Hamborn 07 nach dem doch recht respektablen 0:0 zum Jahresauftakt gegen den KFC Uerdingen geherrscht hatte, ist am Sonntag ins Gegenteil gekippt. Auch bei Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg hielten die Löwen eine Halbzeit lang ein torloses Unentschieden und waren drauf und dran, selbst in Führung zu gehen. Doch am Ende stand eine deprimierende 0:4-Niederlage, die im Einklang mit den Ergebnissen der Konkurrenz dafür sorgte, dass die Hamborner auf den letzten Platz abgerutscht sind.