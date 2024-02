Duisburg. Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen spielt 24:24 gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken. Aber auch die Gäste vergeben einen Sieg.

Derby-Dramatik in der Schlussminute! Elias Eiker brachte den Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken acht Sekunden vor dem Spielende mit 24:23 in Führung. Doch Torsten Sanders glich mit dem Schlusspfiff noch für die Gäste aus. Jubelszenen blieben an der Krefelder Straße aus. Beide Mannschaften verspielten beim 24:24 (11:13) einen möglichen Sieg. Da konnte sich niemand so recht freuen.