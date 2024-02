Duisburg. Im wohl letzten Spiel von Christoph Schubert als Trainer des EV Duisburg präsentieren sich die Füchse beim EC Hannover gut.

Die Stimmung zwischen Eishockeyfans aus Duisburg und Hannover – um genau zu sein: aus der Stadt Hannover – war schon prächtig, als die heutigen Füchse noch auf den Namen DSC hörten. Auch das letzte Saisonspiel in der Eishockey-Oberliga Nord am Pferdeturm war ein schönes Beispiel dafür. So machten sich nicht nur etliche Fans des EV Duisburg auf den Weg in die niedersächsische Hauptstadt, sie feierten mit den Anhängern des ECH sich selbst und den Eishockeysport. Eine gemeinsame Polonäse, eine gemeinsame La-Ola-Welle und Indians-Fans, die das mit „Danke, Duisburg, Danke“-Gesängen feierten.