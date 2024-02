Duisburg. Ein Kicker des Oberligisten machte bei der „Baller League“ mit. Auch ein Hamborner ist dabei. Mittelrheinligist warf fünf Spieler raus.

Es hätte auch anders ausgehen können. „Ich setze nicht darauf, was ich irgendwie durchsetzen kann“, sagt Wolfgang Graf, der zweite Mann beim Fußball-Oberligisten VfB Homberg. „Ich setze darauf, die Leute zu überzeugen. Und ich denke, Ahmad Jafari hat verstanden, dass wir ein wichtiges Ziel verfolgen und wir uns darauf konzentrieren müssen.“ Die Reaktion beim Mittelrhein-Oberligisten FV Bonn-Endenich fiel deutlich harscher aus. Der Verein, der wie der VfB am Niederrhein um den Klassenerhalt kämpft, warf fünf Spieler heraus – weil sie in der „Baller League“ Hallenfußball spielten.